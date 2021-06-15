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أحرز لبنان 13 ميدالية (11 برونزية وفضيتان) في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة والعشرين بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الجمعة المقبل . وخُصّص اليوم الأول من البطولة لمسابقة البومسيه(القتال الوهمي) بمشاركة 11 دولة وهي افغانستان،ايران،كوريا الجنوبية،المملكة العربية السعودية ،الكويت،الفيليبين،فلسطين،قطر،سوريا ،العراق ولبنان .

وبذلك أكد لبنان مرة جديدة دوره الفاعل ضمن أسرة "التايكواندو الآسيوية" اذ نجح لاعبو ولاعبات وطن الأرز في مقارعة نظرائهم الآسيويين واظهروا "علو كعبهم" وغنموا 13 ميدالية تحت انظار رئيس الاتحاد الآسيوي البروفسور كيو سيوك لي واعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة واعضاء الاتحاد ورؤساء واعضاء الوفود حيث أقيم في ختام اليوم الطويل تتويج الفائزين والفائزات من قبل لي وظريفة واركان الاتحاد الآسيوي وسط اجراءات تنظيمية وصحية لافتة لاقت الارتياح لدى الحاضرين.

نتائج لبنان

وفي ما يلي نتائج المنتخب اللبناني في اليوم الأول:

*رجال(فردي)

-تحت ال50 سنة:الماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)

-تحت ال60 سنة:الغراند ماستر ألان نجم(ميدالية برونزية)

-تحت ال65 سنة:الغراند ماستر جورج خطار(ميدالية فضية )

*رجال(فرق)

-فوق ال30 سنة:الغراند ماستر ألان نجم والغراند ماستر جورج خطار والماستر ايلي نعمه(ميدالية برونزية)

*رجال (الأسلوب الحر)

-الماستر رامي صالح(ميدالية برونزية)

*سيدات(فردي):

-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب(ميدالية برونزية )

-تحت ال40 سنة:دانا رضوان(ميدالية برونزية)

-تحت ال50 سنة:نجوى نصرالله(ميدالية فضية)

*سيدات(فرق)

-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب وتالين برباري وريتا عبدو(ميدالية برونزية)

*زوجي مختلط:

-تحت ال30 سنة:جيروم الحاج واليان الحاج (ميدالية برونزية)

-فوق ال30 سنة:نجوى نصرالله والماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)

*سيدات(الأسلوب الحر)

-كيرينا شولي(ميدالية برونزية)

*مختلط(الأسلوب الحر)

-الماستر رامي صالح وكيرينا شولي(ميدالية برونزية).

والبارز ايضاً حصول الحكم الدولي ايلي شرّو على جائزة أفضل حكم آسيوي في "البومسيه".

البرنامج

هذا ،وتنطلق الأربعاء بطولة الكيوروغي (القتال الحر) وتقام على مدى ثلاثة ايام وحتى الجمعة.وفي ما يلي الدول ال22 المشاركة في بطولة آسيا بالقتال الحر :كمبوديا،افغانستان،تايوان،ايران،العراق،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،الكويت،منغوليا،نيبال،باكستان،فلسطين،الفيليبين،قطر،السعودية،سوريا،

طاجكستان،الامارات العربية المتحدة،فييتنام ،اليمن ولبنان.

وفي ما يلي البرنامج:

*الأربعاء 16 حزيران

-من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12.30-الأدوار التمهيدية لعدد من الأوزان.

-من الساعة 13.30 حتى الساعة 19.00-ربع نهائي

-من الساعة 19.00 حتى الساعة 21.00-نصف نهائي ونهائي.

*الخميس 17 حزيران:

-من الساعة 9.00 حتى الساعة 12.30 –الأدوار التمهيدية لعدد من الأوزان.

-من الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00-الدور ربع النهائي.

-الساعة 16.00 حتى الساعة 17.00- الحفل الرسمي لافتتاح البطولة

-من الساعة ال17.00 حتى الساعة 20.00-نصف نهائي ونهائي عدد من الأوزان مع التتويج .

*الجمعة 18 حزيران:

-من الساعة التاسعة حتى الساعة 13.00-الدور التمهيدي لعدد من الاوزان.

-من الساعة 14 حتى الساعة 16.30 - الدور ربع النهائي.

-من الساعة 16.30 حتى 19.30-نصف النهائي والنهائي مع التتويج.