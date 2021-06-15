living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة آسيا بالتايكواندو-اليوم الأول "غلّة"وفيرة للبنان : 13 ميدالية

15
JUNE
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز لبنان 13  ميدالية (11 برونزية وفضيتان)  في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة والعشرين بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الجمعة المقبل . وخُصّص اليوم الأول  من البطولة لمسابقة البومسيه(القتال الوهمي) بمشاركة 11 دولة وهي افغانستان،ايران،كوريا الجنوبية،المملكة العربية السعودية ،الكويت،الفيليبين،فلسطين،قطر،سوريا ،العراق ولبنان .
وبذلك أكد  لبنان مرة جديدة  دوره الفاعل ضمن أسرة  "التايكواندو الآسيوية" اذ نجح لاعبو ولاعبات وطن الأرز في مقارعة نظرائهم الآسيويين واظهروا "علو كعبهم" وغنموا 13 ميدالية تحت انظار رئيس الاتحاد الآسيوي البروفسور كيو سيوك لي واعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة واعضاء الاتحاد ورؤساء  واعضاء الوفود حيث أقيم في ختام اليوم الطويل تتويج الفائزين والفائزات من قبل لي وظريفة واركان الاتحاد الآسيوي  وسط اجراءات تنظيمية  وصحية لافتة لاقت الارتياح لدى الحاضرين.
نتائج لبنان
وفي ما يلي نتائج المنتخب اللبناني في اليوم الأول:
*رجال(فردي)
-تحت ال50 سنة:الماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)
-تحت ال60 سنة:الغراند ماستر ألان نجم(ميدالية برونزية)
-تحت ال65 سنة:الغراند ماستر جورج خطار(ميدالية فضية )
*رجال(فرق)
-فوق ال30 سنة:الغراند ماستر ألان نجم والغراند ماستر جورج خطار والماستر ايلي نعمه(ميدالية برونزية)
*رجال (الأسلوب الحر)
-الماستر رامي صالح(ميدالية برونزية)
*سيدات(فردي):
-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب(ميدالية برونزية )
-تحت ال40 سنة:دانا رضوان(ميدالية برونزية)
-تحت ال50 سنة:نجوى نصرالله(ميدالية فضية)
*سيدات(فرق)
-تحت ال30 سنة:مانويلا الشايب وتالين برباري وريتا عبدو(ميدالية برونزية)
*زوجي مختلط:
-تحت ال30 سنة:جيروم الحاج واليان الحاج (ميدالية برونزية)
-فوق ال30 سنة:نجوى نصرالله والماستر عبد عمسي(ميدالية برونزية)
 *سيدات(الأسلوب الحر)
-كيرينا شولي(ميدالية برونزية)
*مختلط(الأسلوب الحر)
-الماستر رامي صالح وكيرينا شولي(ميدالية برونزية).
والبارز ايضاً حصول الحكم الدولي ايلي شرّو على  جائزة أفضل حكم آسيوي في "البومسيه".
البرنامج
هذا ،وتنطلق  الأربعاء بطولة الكيوروغي (القتال الحر) وتقام على مدى ثلاثة ايام وحتى الجمعة.وفي ما يلي الدول ال22  المشاركة في بطولة آسيا بالقتال الحر :كمبوديا،افغانستان،تايوان،ايران،العراق،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،الكويت،منغوليا،نيبال،باكستان،فلسطين،الفيليبين،قطر،السعودية،سوريا،
طاجكستان،الامارات العربية المتحدة،فييتنام ،اليمن ولبنان.
وفي ما يلي البرنامج: 
*الأربعاء 16 حزيران
-من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12.30-الأدوار التمهيدية  لعدد من الأوزان.
-من الساعة 13.30 حتى الساعة 19.00-ربع نهائي 
-من الساعة 19.00 حتى الساعة 21.00-نصف نهائي ونهائي.
*الخميس 17 حزيران:
-من الساعة  9.00 حتى الساعة 12.30 –الأدوار التمهيدية لعدد من الأوزان.
-من الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00-الدور ربع النهائي.
-الساعة 16.00 حتى الساعة 17.00-  الحفل الرسمي لافتتاح البطولة  
-من الساعة ال17.00 حتى الساعة 20.00-نصف نهائي ونهائي عدد من الأوزان مع التتويج .
*الجمعة 18 حزيران:
-من الساعة التاسعة حتى الساعة 13.00-الدور التمهيدي لعدد من الاوزان.
-من الساعة 14 حتى الساعة 16.30 - الدور ربع النهائي.
-من الساعة 16.30 حتى 19.30-نصف النهائي والنهائي مع التتويج.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout