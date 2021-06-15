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السماح بحضور جماهيري كبير في نهائي أمم أوروبا لكرة القدم

15
JUNE
2021
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين أن ملعب ويمبلي في لندن سيستضيف نحو 45 ألف متفرج في قبل النهائي ونهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن حصل الاستاد على إعفاء حكومي.
 
وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أرجأ خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار مرض كوفيد-19 لمدة شهر اليوم الاثنين معللا ذلك بانتشار السلالة دلتا من المرض، وأعلن اعتزامه استغلال هذه الفترة لتسريع وتيرة عملية التطعيم.
 
وأضافت التقارير أن المباريات الثلاث الكبرى في البطولة ستندرج ضمن برنامج حكومي يمنح مرونة في إقامة التجمعات العامة.
 
وسيتعين على الجماهير التي ترغب في حضور المباراة بالاستاد تقديم شهادة بنتيجة سلبية لكوفيد-19 أو حمل شهادة تطعيم ضد الفيروس.
 
ومباريات إنجلترا في دور المجموعات تندرج أيضا ضمن هذا البرنامج حيث تسمح القيود الحالية بحضور 22500 متفرج.
 
واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة القارية أمس الأحد بالفوز على كرواتيا بهدف دون رد على ملعب ويمبلي، وبلغ العدد الرسمي للحضور الجماهيري 18497 مشجعا.
 
وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاما بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".
روسيا اليوم
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