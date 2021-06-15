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الاعلان رسمياً عن بطولة تحدي مهارات التنس

15
JUNE
2021
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أعلن  الاتحاد اللبناني للتنس و"سبورتس مانيا" رسمياً عن اطلاق "بطولة تحدّي المهارات الفردية بالتنس" خلال مؤتمر صحافي عقد في "نادي  رالف أبي كرم"(البيّاضة). وحضر رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل ،رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد ناهيا ابي خليل ،المحاسبة عضو الاتحاد ميرنا خوري ،عضو الاتحاد لين بشّور،ممثل "سبورتس مانيا" طارق عبود، المدرب ريشار الحاج،رجال صحافة واعلام ولاعبون ولاعبات.
 
بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية بالحضور من خوري تحدثت فيها عن هدف المؤتمر الصحافي المخصص للاعلان عن اطلاق بطولة تحدي المهارات الفردية . الكلمة الثانية لفيصل جاء فيها"اود ان اشكر ناجي ابي كرم وعقيلته على استضافة المؤتمر الصحافي في هذا النادي الجميل الذي يشهد حركة دائمة وأشكر" سبورتس مانيا" على الشراكة مع الاتحاد لتنظيم بطولة تحدي المهارات التي تقام للمرة الأولى في لعبة التنس .
 
وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حالياً فنشاطات  التنس تسير على ما يرام من دورات اتحادية في جميع المناطق  ودورات مدربين.والرسالة التي أود توجيهها ان لعبة التنس في لبنان بألف خير. لدينا ايمان بلبنان ونعمل منذ خمس سنوات لرفع العلم اللبناني في المحافل الخارجية ونجحنا في ذلك عبر العديد من المناسبات وعلى رأسها مسابقة كأس ديفيس وأود ان أشكر رجال الصحافة والاعلام"الجنود المجهولين" على مواكبتهم للعبة التنس وهدفنا مواصلة تطوير اللعبة ".
 
بدوره تحدث عبود فقال"الشكر لرئيس واعضاء اتحاد التنس على التعاون واتحاد التنس من الاتحادات النشيطة .بدأنا تحدي المهارات في لعبتين جماعيتين وهما كرة السلة فكرة القدم ونحط رحالنا حالياً في لعبة فردية أي التنس ولاحقاً بالمزيد من الألعاب .
 
سيقام تحدي المهارات في العديد من المناطق اللبنانية على أن تبدأ المرحلة الأولى الأحد المقبل الواقع فيه 20 حزيران الجاري في نادي النهضة(بيروت) وهكذا دواليك.وسيتم منح الفائزين والفائزات بعد المرحلة النهائية جوائز عينية قيّمة واود ان اشكر رعاة "التحدي":  دنلوب وفالفولين ".
 
وتحدثت ابي خليل وشرحت بالتفصيل مراحل التحدي من انطلاقها في  20 حزيران في نادي النهضة الى 27 حزيران في نادي الميرامار بالشمال الى 11 تموز في نادي السمايا (الكسليك) الى 18 تموز في نادي ساني لاند(زحلة) الى 25 تموز في نادي جعيتا كاونتري كلوب والى 1 آب في نادي الدامور كاونتري كلوب على ان تقام المرحلة النهائية التي ستجمع الفائزين والفائزات في المراحل الست في 8 آب المقبل على "ملاعب رالف ابي كرم".وتحدثت عن الفئات المعتمدة وهي:تحت ال10  سنوات(ذكور واناث) وتحت ال14 سنة(ذكور واناث) وتحت ال18 سنة(ذكور واناث).
 
واشارت الى أنه وخلال كل مرحلة سيتم اختيار لاعبين اثنين ولاعبتين من كل فئة عمرية للتأهل الى النهائيات.وذكرت ابي خليل ان التسجيل يتم "اون لاين" وانه يمكن للراغبين بالمشاركة تسجيل الأسماء لدى حضورهم لخوض المرحلة.  .
 
اما المدرب الحاج فتطرّق الى الأمور الفنية والتقنية لبطولة التحدي مشيراً الى أن اللاعب يتنافس مع الوقت وبصورة فردية مع اجراء تحمية قبل انطلاق التحدي في كل مرحلة التي تتضمن مهارات التنس من ارسال ورد الكرة الخ.....  ودعا الحاج المدربين الى اشراك اللاعبين بكثافة في المسابقة مضيفاً ان لجنة تقييمية ستضع النقاط لأداء اللاعبين.الكلمة الأخيرة لناجي أبي كرم الذي جدّد وضع ملاعبه بتصرّف اتحاد التنس "النشيط" وبتصرّف اللاعبين واللاعبات.    
 
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