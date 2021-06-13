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"أعدناه للحياة".. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن

13
JUNE
2021
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تحدث طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن، عن تدخل فريقه لإنقاذ حياة صانع ألعاب المنتخب الوطني كريستيان اريكسن، الذي أغمي عليه وسقط أرضا خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم، السبت، في كوبنهاغن.
 
وقال بويسن في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "تم الطلب منا النزول إلى أرضية الملعب عندما انهار كريستيان إريكسن، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد الوعي".
 
وأضاف: "عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه".
 
وتابع: "وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به. لقد نجحنا في إعادة كريستيان إلى الحياة".
 
وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية، حيث أجريت له الإسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية عندما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد فيه بأن الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده أنه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.
 
وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.
 
وبعد دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.
 
وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجئ لمنتخب فنلندا 1-صفر والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.
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