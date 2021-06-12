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بدأت طلائع وفود الدول بالوصول الى لبنان للمشاركة في بطولة آسيا للرجال والسيدات(حزام أسود) التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكواندو بين 14 و18 حزيران الجاري في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وفي مطار رفيق الحريري الدولي،تجري عملية استقبال الوفود من قبل لجنة الاستقبال التابعة للجنة المنظمة للبطولة التي تقام للمرة الأولى في لبنان حيث تتوجه الوفود الى الفنادق المخصصة لها.

وسيكتمل وصول الوفود مساء الأحد مع العلم أن أكثر من 22 دولة آسيوية تشارك في الحدث القاري الى جانب عدد من الدول من القارة الأميركية والأفريقية والأوروبية .وفي ما يلي أسماء الدول المشاركة:

- بطولة آسيا في البومسيه(القتال الوهمي): افغانستان،ايران،كوريا الجنوبية،المملكة العربية السعودية ،الكويت،الفيليبين،فلسطين،قطر،سوريا ،العراق ولبنان .

-بطولة البارا المفتوحة (مفتوحة امام جميع الدول في جميع القارات):افغانستان ،الدانمارك،مصر،المجر،ايران،الأردن،كازاخستان،منغوليا،المغرب،نيبال،البرازيل،

البيرو،الفيليبين،روسيا،اسبانيا،تركيا،الولايات المتحدة واوزباكستان.

-بطولة آسيا في الكيوروغي(القتال الحر):كمبوديا،افغانستان،تايوان،ايران،العراق،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،الكويت،منغوليا،نيبال،باكستان،فلسطين،الفيليبين،قطر،السعودية،سوريا،

طاجاكستان،الامارات العربية المتحدة،فييتنام ،اليمن ولبنان.

وكما هو ملاحظ، تشارك اكثر من 22 دولة آسيوية مع مشاركة دول من القارة الأميركية (الولايات المتحدة والبرازيل والبيرو ) والقارة الأوروبية(روسيا واسبانيا وتركيا والدانمارك والمجر ) والقارة الأفريقية(الجزائرومصر والمغرب) في بطولة البارا المفتوحة امام جميع الدول .وستقام الاثنين مسابقات البومسيه(القتال الوهمي) والثلاثاء مسابقات البارا والأربعاء والخميس والجمعة وعلى مدى ثلاثة ايام مسابقات الكيوروغي(القتال الحر).

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل الواقع فيه 17 حزيران الجاري .