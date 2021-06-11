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مباراة لزعامة عرش التنس قد تخطف الأضواء عن افتتاح "يورو 2020"

11
JUNE
2021
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لا حديث في عالم الكرة الصفراء، إلا عن اللقاء المرتقب بين المصنف أولا عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، والمصنف ثالثا، رفائيل نادال، في نصف نهائي رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
 
وتقام المواجهة المرتقبة اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش.
 
مواجهة قد تخطف الأضواء عن افتتاح "يورو 2020"
 
وتتزامن مواجهة دجوكوفيتش ونادال تقريبا مع افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
 
وعلى الرغم من ذلك، فيتوقع أن يخطف "صراع الجبابرة" على زعامة عرش الكرة الصفراء، الأضواء عن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا التي ستجمع بين إيطاليا وتركيا، خاصة لو اتسمت مواجهة دجوكوفيتش وغريمه نادال بالندية وامتدت لخمس مجموعات.
 
وتعد مواجهة اليوم رقم 58 التي تجمع بين اللاعبين، وهو رقم قياسي، ويأمل كل منهما في بلوغ نهائي رولان غاروس، للاقتراب خطوة أخرى من رقم السويسري، روجر فيدرر، أكثر اللاعبين وصولا إلى النهائي في بطولات "الغراند سلام" (31 مرة).
 
ويأتي نادال ودجوكوفيتش خلف فيدرر، في هذه القائمة، بواقع 28 مرة.
 
عرش التنس
 
كما يطمح نادال لمواصلة تألقه في بطولة فرنسا المفتوحة، والتتويج بلقبها للمرة الـ14 في تاريخه، ليصل إلى اللقب الـ21 في البطولات الكبرى، وينفرد بصدارة المتوجين بـ"الغراند سلام" على مستوى الرجال، حيث يتساوى حاليا مع فيدرر بـ20 لقبا لكل منهما.
 
وعلى الضفة الأخرى، يأمل دجوكوفيتش، الحائز على 18 لقبا كبيرا، في تحقيق الإنجاز الأصعب، الذي فشل في اقتناصه نادال وفيدرر حتى الآن، وهو الفوز بجميع البطولات الكبرى مرتين على الأقل، عبر الظفر بلقب "رولان غاروس".
 
ويتفوق الصربي على نادال في المواجهات المباشرة، بفارق فوز وحيد، حيث حقق الانتصار في 29 مباراة، مقابل 28 للإسباني.
 
ولكن يبدو تفوق نادال واضحا على دجوكوفيتش في الملاعب الترابية، حيث التقيا في 26 مباراة، فاز الأول بـ19 منها، مقابل 7 فقط للصربي.
 
كما يعلو كعب نادال على دجوكوفيتش في البطولات الكبرى، إذ تواجه اللاعبان في 16 مباراة سابقة في "الغراند سلام"، فحقق "الماتادور" الإسباني الفوز في 10 منها، مقابل 6 لـ"الإعصار" الصربي.
روسيا اليوم
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