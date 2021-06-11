مقررات اتحاد الدراجات الهوائية

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عقدت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية إجتماعها الدوري في جل الديب بحضورالرئيس فاتشه زادوريان وحضور كافة الأعضاء.

إفتتح الرئيس الإجتماع شاكراً نادي عمشيت على تنظيمه السباق الاول للموسم الحالي وكل من ساهم في انجاح السباق. ثم انتقل المجتمعون إلى دراسة جدول الأعمال بعد المصادقة على محضر الإجتماع السابق، وتم اتخاذ المقررات التالية:

1- عقد الجمعية العمومية العادية عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء 15 حزيران الجاري في نادي اغباليان(سنتر مزهر).

2- دعوة الاندية المنتسبة للمشاركة في كأس رئيس الاتحاد السابق الراحل طانيوس المير يوم الاحد الواقع فيه 20 حزيران الجاري واجراء فحوصات

الرابيد تيست يوم السبت في 19 الجاري.

3- تحديد مواعيد بطولات الطريق لعام 2021 في 27 حزيران الجاري و 18 تموز المقبل.

4- متابعة موضوع المساهمة المالية مع وزارة الشباب والرياضة.

5- ترشيح رفيق عيد للمشاركة في دورة حكام النخبة في الماونتن بايك التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للدراجات.