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بشكل غير متوقع.. ماكرون يعلق على مستقبل مبابي

11
JUNE
2021
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بشكل غير متوقع، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن رأيه في قصة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وفي تصريحات الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يفضل بقاء كيليان مبابي في صفوف باريس سان جرمان.
 
وتأتي تصريحات ماكرون، بعد الأخبار المتزايدة المتعلقة بانتقال مبابي خارج سان جرمان، بسبب تأخيره في تجديد العقد مع ناديه الفرنسي.
 
وربطت مصادر أوروبية مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، ناديه المفضل عندما كان طفلا، خاصة مع تأخره بتوقيع عقد التجديد مع النادي الفرنسي.
 
وكان الرئيس التنفيذي لباريس سان جرمان، ناصر الخليفي، قد أكد في وقت سابق أن مبابي باق في صفوف النادي الفرنسي، وأنه لن يرحل.
 
من ناحية أخرى أشارت تقارير إلى أن مبابي يمثل "أولوية" بالنسبة للمدير الفني الجديد لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، رغم المبلغ الطائل الذي سيتوجب على الفريق الإسباني تأمينه لقاء الصفقة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون بشؤون كرة القدم، فقد سبق له أن قدم اعتراضه الشديد على خطة دوري السوبر الأوروبي الانفصالية، كما سبق له الإعلان عن فرحته بنتائج المنتخب الفرنسي.
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