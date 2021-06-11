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حكم "الخطأ الفضيحة" يقود افتتاح يورو 2020

11
JUNE
2021
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رغم الخطأ الفاضح الذي وقع فيه داني ماكيلي قبل أشهر قليلة، سيتولى الحكم الهولندي إدارة المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، الجمعة، بين إيطاليا وتركيا.
 
وحسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، ستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكما رابعا في المباراة المقامة في روما، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة إحدى مباريات كأس أوروبا للذكور.
 
وسيساعد ماكيلي (38 عاما) مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.
 
وأشرف ماكيلي على نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2020 بين إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي (3-2)، كما كان الحكم الذي أشرف على المباراة المعادة بين باريس سان جرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا، التي توقفت بسبب اتهامات عنصرية لحكم المباراة الروماني.
 
وكان قراره محط جدل في مارس الماضي، عندما ألغى هدفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة صربيا ضمن تصفيات مونديال 2022 (2-2)، رغم أن الكرة تخطت بوضوح خط المرمى.
 
وتسببت الواقعة في غضب عارم لرونالدو، الذي خلع شارة القيادة عن ذراعه وألقاها على الأرض اعتراضا، مما عرضه لسيل من الانتقادات.
 
وقدم الحكم اعتذاره بعدها لإلغاء الهدف، لكن ذلك بالتأكيد لم يغير من نتيجة المباراة.
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