فرنسا تحسم الجدل حول مشاركة بنزيما أمام ألمانيا

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بعد ترقب كبير، كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن مصير نجم منتخب الديوك، كريم بنزيما، في مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ألمانيا.

وتوقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس، مشاركة المهاجم كريم بنزيما، الذي أصيب في الركبة في مباراة ودية يوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار منتخب فرنسا بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا أمام ألمانيا.

ويتدرب بنزيما، الذي خرج مصابا في انتصار بطل العالم 3-0 على بلغاريا، داخل القاعات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة يوم الثلاثاء في ميونيخ.

ومن جهة أخرى، بدأت الشكوك تحوم حول مشاركة نجم المنتخب أنطوان غريزمان، أمام ألمانيا، بعد إصابته في عضلة الساق.

وغاب غريزمان عن تدريبات المنتخب الخميس، مما أثار شكوك الإعلام الفرنسي، الذي قال إنه قد يغيب عن المباراة الأولى.

وستواجه فرنسا أيضا المجر والبرتغال في دور المجموعات.