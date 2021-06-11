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عائق وحيد أمام رحيل رونالدو عن اليوفي.. والحل "صعب"

11
JUNE
2021
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رغم التقارير التي تحدثت عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلا أن هناك عائق يحول دون ذلك.
 
وارتبط رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس بأنباء تحدثت عن رغبة أندية في ضمه، وأبرزها مانشستر يونايتد، وباريس سان جرمان، بعد تأكيد ريال مدريد في أكثر من مناسبة أنه غير مهتم باستعادة "الدون".
 
وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رغبة رونالدو في الرحيل عن "السيدة العجوز"، زادت بعد عودة ماسيمليانو أليغري، مدرب الفريق، إذ أن العلاقة تبدو فاترة بين الثنائي.
 
وفي مقابل هذه التقارير، أشار تقرير لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن الراتب المرتفع لرونالدو سيعيق انتقاله إلى أي فريق، حيث إنه لا يوجد نادٍ في الوقت الحالي يمكنه دفع 32 مليون يورو كراتب سنوي للنجم البرتغالي، وهو ما يحصل عليه في اليوفي.
 
وأضافت الشبكة أن على رونالدو إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، قبل عام واحد على نهاية عقده، تخفيض راتبه.
 
الاستمرار مع "اليوفي"
 
وفي مؤشر على احتمال بقاء رونالدو مع يوفنتوس، قابل خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، مؤخرا، مدراء عدة أندية إيطالية في مدينة ميلانو، منها ميلان، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، لمناقشة تجديد عقود لاعبيه مع هذه الأندية.
 
ولم يقابل مينديز مسؤولي يوفنتوس، ما يعني أن المفاوضات حول مستقبل رونالدو تأجلت، بحسب ما نقلت "آس" عن "سكاي سبورت إيطاليا".
 
بدائل رونالدو
 
رجحت تقارير إيطالية رجحت ثلاثة أسماء قد يحلوا مكان رونالدو إن قرر الرحيل عن يوفنتوس بعد نهائي كأس أمم أوروبا.
 
ووفق صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، فيديريكو تشيروبيني، يبحث عن لاعب يمكنه خلافة رونالدو.
 
ومن اللاعبين المرشحين لخلافة رونالدو، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فريق فيورنتينا الشاب.
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