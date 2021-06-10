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بطولة آسيا بالتايكواندو: مشاركة كثيفة والبرنامج الكامل للمسابقات على مدى 5 أيام

10
JUNE
2021
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ينظم الاتحاد  اللبناني للتايكواندو بطولة آسيا  للرجال والسيدات(حزام أسود) بين 14 و18 حزيران الجاري  في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة قارية على هذا المستوى في لبنان ومصنّفة "جي 4".تشارك في البطولة أكثر من اثنتين وعشرين  دولة آسيوية الى جانب عدد من الدول من القارة الأميركية والأفريقية والأوروبية .وفي ما يلي أسماء الدول:
- بطولة آسيا في البومسيه(القتال الوهمي): افغانستان،ايران،كوريا الجنوبية،المملكة العربية السعودية ،الكويت،الفيليبين،فلسطين،قطر،سوريا ،العراق ولبنان .
 
-بطولة البارا المفتوحة (مفتوحة امام جميع الدول في جميع القارات):افغانستان ،الدانمارك،مصر،المجر،ايران،الأردن،كازاخستان،منغوليا،المغرب،نيبال،البرازيل،
البيرو،الفيليبين،روسيا،اسبانيا،تركيا،الولايات المتحدة واوزباكستان.
 
-بطولة آسيا في الكيوروغي(القتال الحر):كمبوديا،افغانستان،تايوان،ايران،العراق،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،الكويت،منغوليا،نيبال،باكستان،فلسطين،الفيليبين،قطر،السعودية،سوريا،
طاجاكستان،الامارات العربية المتحدة،فييتنام ،اليمن ولبنان. 
 
وكما هو ملاحظ، تشارك اكثر من 22 دولة آسيوية  مع مشاركة من القارة الأميركية (الولايات المتحدة  والبرازيل والبيرو ) والقارة الأوروبية(روسيا واسبانيا وتركيا والدانمارك والمجر ) والقارة الأفريقية(الجزائرومصر والمغرب)  في بطولة البارا المفتوحة امام جميع الدول .وستبدأ طلائع  الوفود المشاركة في الحدث القاري الكبير  بالوصول السبت.وستقام الاثنين مسابقات البومسيه(القتال الوهمي) والثلاثاء مسابقات البارا والأربعاء والخميس والجمعة وعلى مدى ثلاثة ايام مسابقات الكيوروغي(القتال الحر).
 
وفي ما يلي برنامج  مباريات البطولة:
 
البومسيه(القتال الوهمي)
*الاثنين 14 حزيران 
-الساعة  9 صباحاً حتى الساعة 12.30:الدور التمهيدي.
-الساعة 13.30 حتى الساعة 18.30-الدور نصف النهائي.
-الساعة 18.30 حتى الساعة 19.30-نهائيات البومسيه وتتويج الفائزين.
 
البارا
*الثلاثاء 15 حزيران:
-9 صباحاً حتى 12 .30- مسابقات البارا(كيوروغي- قتال حر  وبومسيه-قتال وهمي)
-من الساعة  13.30 حتى الساعة 19.00- مسابقات البارا(كيوروغي وبومسيه)
 
كيوروغي(القتال الحر)
*الأربعاء 16 حزيران
-من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12.30-الأدوار التمهيدية  لعدد من الأوزان.
-من الساعة 13.30 حتى الساعة 19.00-ربع نهائي 
-من الساعة 19.00 حتى الساعة 21.00-نصف نهائي ونهائي.
*الخميس 17 حزيران:
-من الساعة  9.00 حتى الساعة 12.30 –الأدوار التمهيدية لعدد من الأوزان.
-من الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00-الدور ربع النهائي.
-الساعة 16.00 حتى الساعة 17.00-  الحفل الرسمي لافتتاح البطولة  
-من الساعة ال17.00 حتى الساعة 20.00-نصف نهائي ونهائي عدد من الأوزان مع التتويج .
*الجمعة 18 حزيران:
-من الساعة التاسعة حتى الساعة 13.00-الدور التمهيدي لعدد من الاوزان.
-من الساعة 14 حتى الساعة 16.30 - الدور ربع النهائي.
-من الساعة 16.30 حتى 19.30-نصف النهائي والنهائي مع التتويج.
على صعيد آخر، يواصل منتخب لبنان تحضيراته المكثفة للبطولة على أن يعمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو اسماء  لاعبي ولاعبات المنتخب لاحقاً .
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