living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاتسيو يكشف عن مدربه الجديد بـ"سيجارة"

10
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف نادي لاتسيو الإيطالي، عن مديره الفني الجديد، بطريقة مبتكرة، ومختصرة في نفس الوقت، على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ونشر نادي لاتسيو تغريدة على حسابه الرسمي، بصور رسم تعبيري لسيجارة فقط، من دون أي شرح أو كشف لاسم المدرب.
 
ولكن جماهير الكرة علمت على الفور بأن لاتسيو تعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وذلك من رسم تعبيري واحد.
 
ويشتهر ساري، الذي سبق أن درب نابولي ويوفنتوس الإيطاليين وتشلسي الإنجليزي، بإدمانه على التدخين، حتى أصبح "المدخن الأول" في عالم كرة القدم.
 
وأثارت صورة "إيموجي" السيجارة المشتعلة تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسابق المشجعون على كتابة اسم ساري في التعليقات.
 
وأشارت تقارير سابقة، أن ساري مدخن شره، ويدخن حوالي 80 سيجارة يوميا، مما ربط اسمه بين المشجعين بالتدخين.
 
وقام لاتسيو باستخدام هذه القصة المعروفة وربطها بالإعلان عن المدرب المرتقب الجديد.
 
يذكر أن لاتسيو سيوقع مع ساري، بعد استقالة مدربه السابق سيموني إنزاغي، الذي فضل الانتقال لتدريب إنتر ميلانو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout