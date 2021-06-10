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"اليويفا" يعلق العقوبات ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس

10
JUNE
2021
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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، بيانا أبلغ فيه بقراره تعليق الإجراءات التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بعد محاولتهم تشكيل دوري السوبر الأوروبي.
 
وفي أواخر مايو الماضي، قال "اليويفا" إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.
 
وهذه الأندية الثلاثة الوحيدة، من إجمالي 12 ناديا، التي لم تنسحب من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.
 
واليوم الأربعاء، ذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه: "بعد بدء الإجراءات التأديبية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بمشروع السوبر، قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد تعليق الإجراءات حتى وقت لاحق".
 
ولم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى حول ما يمكن أن يأتي لاحقا بعد قرار "تعليق العقوبات".
 
ويأتي الإعلان في أعقاب الحكم الذي حصلت عليه الأندية الثلاثة من وزارة العدل السويسرية بشأن عدم أحقية الاتحاد القاري في توقيع أية قرار ضد الأندية الثلاثة.
 
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن وزارة العدل السويسرية، التي تملك السلطة على الاتحاد الأوروبي للعبة، وجهت تحذيرا لهذا الأخير من اتخاذ عقوبات ضد الأندية التي أعلنت تدشين "السوبر الأوروبي".
 
في المقابل، كان الاتحاد قد فرض عقوبات مالية على تسعة أندية، بعد أن اعتذرت واعترفت بـ"ارتكاب الخطأ"، ثم وقعت على "إعلان الالتزام".
 
والأندية التسعة هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد.
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