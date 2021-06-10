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راموس وعقده مع ريال مدريد.. كلمة السر "أنشيلوتي"

10
JUNE
2021
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تتواصل الإثارة في ملف تجديد المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، لعقده مع ريال مدريد، في ظل عدم التوصل لاتفاق بينه وبين إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز، على التجديد، وفي الوقت نفسه عدم اتفاق قائد الملكي حتى الآن مع أي فريق آخر للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.
 
 
وكان أخر العروض التي قدمها ريال مدريد لمدافعه المخضرم ممثل في تمديد تعاقده لمدة عام واحد فقط مع تخفيض راتبه بنسبة 10 بالمئة، وهو ما يرفضه راموس ويطالب بتمديد عقده لمدة عامين احتراماً لتاريخه الطويل مع الميرينغي، ومن أجل إنهاء مشواره في صفوف النادي الذي عانق معه وقاده لأعظم الإنجازات على مدار سنوات طويلة.
 
وكان برنامج "الشيرنغيتو"، الإسباني التليفزيوني الشهير، قد كشف خلال الساعات الماضية عن أن راموس قد أخبر بيريز بأن عليه التخطيط لمستقبل النادي بدونه ورفض العرض الأخير للملكي.
 
موقف كارلو أنشيلوتي
 
من جانبه، فجر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، والخبير في شؤون انتقالات اللاعبين، مفاجأة بالكشف عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، والذي تولى المسؤولية خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، قد أبلغ بيريز، أنه يرغب في بقاء راموس.
 
وأوضح فابريزيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أنشيلوتي يضغط حالياً على بيريز من أجل تحقيق مطلبه.
 
وتقول تقارير إسبانية إن الأزمة التي تواجه مطلب أنشيلوتي هي في الموقف الصلب داخل النادي، حيث لن يتم تقديم أي عرض جديد للاعب، كما أنهم يعتقدون داخل المكاتب الفنية لريال مدريد أن اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع نادٍ آخر، ولذا أخبر بيريز بالتخطيط لمستقبل ريال مدريد في الموسم المقبل دونه.
 
وزاد تقرير نشرته صحيفة "آيه بي سي" الإسبانية الأمور تعقيداً في ملف تجديد تعاقد اللاعب، بعدما كشفت عبر الصحفي المتخصص لديها توماس غونزاليس مارتين، عن أن ريال مدريد لن يقدم عرضاً جديداً لراموس، ولن يكون هناك اتفاق بين الطرفين وأن العرض الأخير للاعب من النادي قد تم سحبه.
 
يذكر أن راموس بدأ مشواره مع ريال مدريد عام 2005، وعمره حينذاك 19 سنة فقط قادماً من إشبيلية، ومنذ ذلك الوقت حصد 22 لقباً محلياً وقارياً ودولياً مع الفريق الملكي.
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