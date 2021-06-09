تصفيات كأس العالم.. هدف "قاتل" يحبط الأرجنتين أمام كولومبيا

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أحرز منتخب الأرجنتين هدفين في أول ثماني دقائق، لكنه لم يستطع الصمود أمام ضغط مضيفه الكولومبي في الشوط الثاني، ليتعادل أصحاب الأرض 2-2 في مباراة مثيرة في تصفيات مونديال 2022.

وأجرى مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، خمسة تغييرات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع تشيلي الأسبوع الماضي، وبدأ فريقه مباراته أمام كولومبيا اليوم الأربعاء، بأفضل طريقة ممكنة عندما وضع كريستيان روميرو، الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية فقط، الكرة برأسه في الشباك بعد ركلة حرة، في الدقيقة الثالثة.

وجعل لياندرو باريديس، النتيجة 2-0 بعد خمس دقائق لاحقة، عندما شق طريقه وسط مدافعي كولومبيا قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وسيطرت الأرجنتين على الشوط الأول لكن قبضتها تراخت على المباراة قبل الاستراحة، بعد خروج حارسها إميليانو مارتينيز من الملعب على محفة بإصابة محتملة في الرأس.

وواجه المنتخب الأرجنتيني صعوبات في احتواء خطورة جناح كولومبيا، خوان كوادرادو، بينما بدأ أصحاب الأرض في صناعة المزيد من الفرص، وأضاع لويس موريل ودوفان زاباتا فرصا للتسجيل.

ولكن المنتخب الكولومبي نجح في هز الشباك بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، عندما استخدم مدافع الأرجنتين، نيكولاس أوتامندي، ذراعه في إسقاط ماتيوس أوريبي، ونجح موريل في التسجيل من علامة الجزاء.

وفي الوقت الذي بدا أن الأرجنتين ستنجح في الصمود، أحرز البديل ميجل بورخا هدف التعادل المستحق، عندما مرت تسديدته بالرأس من أسفل الحارس البديل أجوستين مارشيسن، في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، بقي المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، خلف منتخب البرازيل، متصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة (18 نقطة).

وتضم تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.