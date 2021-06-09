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برشلونة يحول بوصلته إلى الجزائري محرز

9
JUNE
2021
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كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن نادي برشلونة يدرس فكرة التعاقد مع جناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 
وزعم المصدر، أنه حدث نقاش حول محرز أثناء اجتماع مسؤولي برشلونة مع وكلاء زميله في مانشستر سيتي، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان.
 
 
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت في تقرير لها، إن نادي مانشستر سيتي، ينوي بيع محرز عند فتح نافذة انتقالات اللاعبين لهذا الصيف، بسبب رغبة الإدارة في الحصول على تمويل عدة صفقات أخرى، قبل أن يرد النجم الجزائري على هذه الإشاعات، بتأكيده على أنه يريد  الاستمرار مع الفريق السماوي الذي انضم إليه في العام 2018.
 
وينتهي عقد محرز (30 عاما) مع مانشستر سيتي في يونيو 2023، وفرض النجم الجزائري اسمه بقوة في تشكيلة "السيتي" في الموسم المنصرم، وكان وراء تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تألق بشكل لافت في أدوار خروج المغلوب، خاصة في مباراة الدور نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، التي سجل فيها ثلاثة أهداف.
روسيا اليوم
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