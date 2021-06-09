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مصر في وصافة العالم للجمباز.. وتعليق من رئيس اتحاد اللعبة

9
JUNE
2021
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أسدلت مصر الستار على بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي أقيمت على أرضها خلال الأيام الماضية، واستطاع "الفراعنة" تحقيق الوصافة بعد فوزه بأربع ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.
 
وشهدت البطولة التي انتهت الاثنين السابع من يونيو منافسات قوية بين أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف العالم، حيث تعد الأولى التي تقام في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.
 
ويقول الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز إنّ: "الأبطال المصريين استطاعوا صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصولهم على 4 ميداليات في كأس العالم للجمباز الفني، فطوال تاريخ مصر في اللعبة لم نتمكن إلا في الحصول على 3 ميداليات فقط".
 
وتابع أمين في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "مصر قدّمت للعالم برهانًا أنها تستطيع تنظيم البطولة بشكل مبهر ومثالي، خاصة في ظل وجود كل هذا العدد من الوفود واللاعبين المشاركين، بجانب الدعم الدائم من الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي".
 
مصر في الوصافة
 
وتصدرت أوكرانيا الترتيب العام للبطولة بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتان و4 ميداليات برونزية، بينما احتلت المجر الترتيب الثالث بذهبية وفضيتان وميدالية بروزية.
 
أما المركز الرابع من حيث الترتيب العام لكأس العالم للشطرنج الحديث فاحتله دولة ليتوانيا بثلاث ميداليات واحدة ذهبية وفضية وبرونزية، ورومانيا في المركز الخامس بميداليتين ذهبية وفضية، وحصلت قبرص على ثلاث ميداليات فضيتان وبرونزية لتوجد في المركز السادس.
 
وحصل لاعبو المنتخب المصري نانسي طمان على ذهبية جهاز حصان القفز، وعلي زهران على ذهبية جهاز الحق، بينما حققا البرونز كلا من زينة إبراهيم في جهاز عارضة المتوازي، ومندي عصام في جهاز الحركات الأرضية.
 
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للجمباز أنّ: "عدد كبير من العاملين المصريين في البطولة قدّموا ملحمة في العمل والتعاون خلال الأسابيع الماضية لكي تكون البطولة مفخرة لمصر ولقارة أفريقيا، لأنها الأولى التي تقام داخل القارة، وبالفعل تكلّل الجهد والعمل بالنجاح وبانبهار الوفود بما قدمناه".
 
وأكد أمين في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "النتائج التي تم تحقيقها مشرفة للغاية، وعلى الرغم من اقترابنا لحصد ميداليتين أخريين خلال مجريات البطولة، ولكن الضغوط النفسية على اللاعبين كان لها العامل الرئيسي في عدم التمكن من تحقيق ذلك".
 
أقيمت البطولة على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط إجراءات احترازية قاسية لحماية اللاعبين والوفود من الإصابة بفيروس كورونا.
 
نال التنظيم المصري للبطولة إشادة كبيرة من كل الوفود المشاركة خاصة في ظل التخوفات الدولية من النجاح في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع، خاصة مع تطبيق نظام الفقاعة الطبية والتشديد على الالتزام بكل التعليمات الوقائية من وزارة الصحة المصرية.
 
ووجه أمين رسالة للدولة المصرية وجميع الوزارات قائلًا: "الجميع كان يقف بجوارنا لخروج البطولة بأفضل شكل، لهم كل الشكر على ما قدموه من دعم، فمصر تقف الآن بجوار كل من لديه خطة وطموح، ومن أراد أن يكون متواجدًا فارضًا نفسه سيجد الدعم والمساندة بشتى الطرق".
 
إشادة دولية
 
وكان رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موري وتنابي قد عبر عن سعادته لاستضافة القاهرة لمنافسات كأس العالم للجمباز الفني، والتي تم إقامتها على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة، مؤكدًا أنه تلقى ردود فعل إيجابية من جميع الوفود المشاركة في البطولة على مستوى الإقامة والملاعب وأيضًا الانتقالات وأن الجميع لديه حالة من الرضا على الإمكانيات التي تم توفيرها لخدمة البطولة والوفود المشاركة.
 
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للجمباز: "رأينا جميعًا قدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر الأحداث الرياضية في ظل ظروف صعبة يعاني منها العالم، ونأمل في أن تستضيف القاهرة المزيد من بطولات الجمباز خلال الفترة المقبلة".
 
وأضاف "وتنابي" في تصريحاته الصحفية: "منح مصر تنظيم أول كأس عالم للجمباز تقام في أفريقيا هو اعتراف منّا بقدرة الدولة المصرية وشبابها على استضافة أكبر وأهم الأحداث، والنجاح المبهر الذي تحقق حتى الآن سيكون عامل هام في أن تحظى القاهرة بالمزيد من الأحداث خلال السنوات المقبلة".
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