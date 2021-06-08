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لاعب السيتي الأغلى بالعالم.. وهذه قيمته التسويقية

8
JUNE
2021
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وضع المركز الدولي للدراسات الرياضية، الاثنين، لاعب الوسط المهاجم، فيل فودين، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو، في القائمة التي شهدت سيطرة إنجليزية على المراكز الأولى.
 
ووضع المركز العديد من العناصر في الحسبان قبل تحديد القيمة السوقية للاعبين، التي ضمت مدة عقده، وعمر اللاعب، ومشاركاته الدولية، وتطور مسيرته الكروية، وتطور أدائه، بالإضافة إلى مستوى الفريق الذي يدافع عن ألوان قميصه على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.
 
وفي المركز الثاني، جاء لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماسون جرينوود (178 مليون)، تلاه نجم الشياطين الحمر، مواطنه ماركوس راشفود (159.1 مليون)، في سيطرة واضحة لأندية إنجلترا، بعد وصول فريقي مانشستر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالرغم من فشلهما في قنص اللقب لحساب تشيلسي وفياريال الإسباني، على الترتيب.
 
أما المركز الرابع، فكان من نصيب نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند (155.5 مليون)، بفضل المستويات المبهرة والمعدل التهديفي المرتفع الذي يقدمه على مدار المواسم الماضية، تلاه في القائمة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (154.3 مليون)، أحد أسباب التطور الملحوظ في مستوى الفريق خلال الموسمين الماضيين.
 
وجاء الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة الإسباني، في المركز السادس بقيمة 138 مليون يورو، وتلاه زميله الإسباني بيدري غونزاليس (133.2 مليون) في المركز السابع، أما المركز الثامن، فكان من نصيب الكندي ألفونسو ديفيز نجم دفاع بايرن الألماني (131.6 مليون)، وجاء نجم أتتلتيكو مدريد الشاب البرتغالي جواو فيلكس تاسعا بقيمة 127.8 مليون، واختتم ماسون ماونت نجم تشلسي الإنجليزي قائمة العشرة الأوائل بقيمة 123.6 مليون يورو.
 
وفي المركز الثاني عشر، جاء الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تراجع بشكل ملحوظ في القائمة، وبقيمة تسويقية تتجاوز 118 مليون يورو، بينما جاء زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز الـ71، بعد ترنح مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تحقيقه لأي لقب كبير مع الفريق هذا الموسم، ذلك بالإضافة إلى تقدمه في السن.
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