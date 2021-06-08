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بطولة تحدّي المهارات الفنية للفئات العمرية بالتنس

8
JUNE
2021
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أعلن   الاتحاد اللبناني للتنس عن اطلاقه "بطولة تحدي المهارات الفنية للفئات العمرية" باللعبة بالتعاون مع "سبورتس مانيا" .
 
وسيقام هذا التحدي في عدد من  المناطق اللبنانية وعلى ست مراحل وبمشاركة ثلاث فئات عمريّة للذكور والإناث (دون 10 سنوات، دون 14 سنة ودون 18 سنة).وستنطلق المرحلة الأولى من هذا الحدث على ملاعب نادي النهضة(بيروت) في 20 حزيران الجاري على ان يقام التحدي كل نهار أحد في منطقة لبنانية معيّنة .وحُدّدت المرحلة  الثانية على  ملاعب  نادي "ميرامار" (طرابلس) بعدها في نادي  "السمايا"(الكسليك)  يليها "ساني لاند" (زحلة)، "جعيتا كاونتري كلوب" وأخيراً "الدامور كاونتري كلوب".وتأتي هذه الخطوة ،التي لاقت الترحيب من عائلة لعبة التنس وخاصة من أهالي اللاعبين واللاعبات، من الاتحاد اللبناني للتنس، الذي يرئسه اوليفر فيصل منذ العام 2016 وقاده الى نجاحات كبيرة خاصة على صعيد مسابقة كأس ديفيس ،لاكتشاف المواهب الصاعدة وصقلها وفي سياق نشر اللعبة في  كافة المناطق اللبنانية.
 
"تحدي المهارات الفنية"  عبارة عن مشاركة كل لاعب ولاعبة  في مسابقات وتحديات على أرض الملعب ترتكز على مهاراته في لعبة التنس التي تطوّرت كثيراً في السنوات الأخيرة خاصة لناحية ممارستها من الجيل الطالع وما المشاركة الكثيفة لكافة الفئات العمرية في الدورات الاتحادية سوى دليل على ذلك. 
وسيتم في نهاية كل مرحلة توزيع الجوائز و الميداليات على الفائزين والفائزات بالمركزين  الأول والثاني عن كل فئة عمرية على أن يتأهل الفائزون إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية التي ستستضيفها "ملاعب رالف أبي كرم".
 
وسيحرص الاتحاد اللبناني للعبة و" سبورتس مانيا" على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" واتّباع ارشادات وزارة الصحة العامة بهذا الصدد.
للمشاركة الرجاء تعبئة الاستمارة عبر الضغط على هذا الرابط:
https://forms.gle/nbsgrdPB5WeYRPDr6
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