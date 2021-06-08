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دعت جمعية "معاً لبيروت"( Together Libeirut) رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع فيه 9 حزيران الجاري في مبنى "ريف" التراثي ،شارع باستور،الجميزة (قرب كنيسة القديس انطونيوس البدواني) للاعلان رسمياً عن" تحدي بيروت الرياضي العالمي 19.8 " الذي سيقام على مدى ثلاثة ايام في 11 و12 و13 حزيران الجاري دعماً لبيروت.

وفي ما يلي برنامج المؤتمر الصحافي:

-الساعة 11.00-كلمة ترحيبية

-الساعة 11.10-كلمة الشريك المؤسس لحملة "معاً لبيروت".

-الساعة 11.25-كلمة منسق "تحدي بيروت الرياضي العالمي19.8".

-الساعة 11.35-عرض فيديوهات خاصة بالجمعية والحدث.

-الساعة 11.45-اسئلة الصحافيين.