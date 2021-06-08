فايزة حيدر.. أول مدربة كرة قدم للرجال في مصر

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دخلت فايزة حيدر مجال كرة القدم منذ نعومة أظافرها، ومارست هذه الرياضة بحب وشغف لاعبة ومدربة، ولم تمنعها أصولها الصعيدية التي تعود لمحافظة الأقصر من الإبداع في هذه الرياضة.

وقد تم اعتمادها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أول محاضر مصري في اللعبة، وأصبحت أيضا أول امرأة تدرب فريق كرة قدم رجالي في البلاد، لتفتح لرياضة كرة القدم النسائية آفاقا جديدة في مصر.

والتحقت فايزة حيدر بنادي حلوان العام، في أول موسم كرة القدم النسائية في مصر عام 1997، ثم استكملت المسيرة مع نادي الطيران عام 2003، وفازت ببطولة الدوري لنفس النادي عام 2005.

تقول فايزة لسكاي نيوز عربية: "أنا من الصعيد، وموضوع ممارسة كرة القدم بالنسبة لي لم يكن سهلا، فالمجتمع الصعيدي له تقاليده. واجهت معارضة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك استطعت إقناعهم بما أقوم به، لدرجة أنهم باتوا يتابعوا لقاءاتي الإعلامية في المقاهي بسبب حفاظي على التقاليد الصعيدية والدينية وكذلك التزامي بارتداء الحجاب، وزاد إعجابهم بما أفعل بعد تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه انتصار السيسي، وكذلك السفير البريطاني في مصر. وهذه التكريمات أثبتت لعائلتي أني أقوم بشيء جيد".

مسيرة فايزة حيدر لاعبة ومدربة

وتضيف فايزة: " لعبت في الدوري المصري عام 1997 في نادي حلوان العام في أول موسم لكرة القدم النسائية، ثم تعاقدت مع نادي الطيران منذ عام 2003، كما كنت دائما المشاركة في مباريات منتخب مصر للكرة النسائية، فأنا ألعب كرة القدم وأقوم بالتدريب أيضا، وتم اعتمادي من الاتحادين الإنجليزي والهولندي أول محاضر معتمد في كرة القدم".

وحول دخولها مجال التدريب تقول فايزة: "اتجهت إلى التدريب، فكنت أدرب نادي إيديال جولدي للرجال العام الماضي، وكذلك كنت المدرب العام لفريق نادي الطيران الأول للسيدات الذي ألعب فيه في نفس الوقت، كما توليت منصب المدير الفني لنادي التجارة والكيماويات للبنات في الدوري الممتاز للدرجة الثانية".

تدريب فريق كرة القدم للرجال

وحول تدريب فريق كرة القدم بنادي إيديال جولدي الذي ينشط في الدرجة الرابعة تقول فايزة: "في أول لقاء عند تدريب فريق كرة القدم الرجالي كان هناك نوع من السخرية وعدم اقتناع اللاعبين بفكرة تدريب سيدة لهم، لكنهم بعد ذلك شعروا بالفارق وقدرتي على تقديم الجديد لهم، لأني قمت بتطوير نفسي فنيا واستطعت تطوير مستوى اللاعبين الرجال، حيث أني حاصلة على دورات تدريبية في اتحادات كرة القدم بإنجلترا وهولندا وإسبانيا وكذلك بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي، ولدي خبرة من لعبي لمنتخب مصر للكرة النسائية، واحتكاكي بالمدربين واللاعبين الكبار، وبالتالي اكتسبت ثقة اللاعبين من خلال قدرتي على تغيير مستوياتهم للأفضل، وفهمي للفنيات والتكتيكات وتحركات اللاعبين، حتى باتوا يسألونني عن مستوياتهم ومدى تطورها".

وتضيف فايزة: "أتعامل مع الشق البدني للاعبين الرجال بالتنسيق مع مدرب الأحمال البدنية خاصة في فترة الاستعدادات ببداية الموسم والتي نقوم فيها بإعداد المخزون البدني الذي نحتاجه، ثم بعد ذلك أقوم بالعمل على الجزء الفني بالنسبة للاعبي خط الدفاع والوسط والهجوم وتحسين مستوى اللاعبين، وتحدد التكتيكات التي تحتاج للسرعة، أو التحمل أو القوة البدنية، ثم أقوم برسم فلسفتي في اللعب خلال الموسم مع مراعاة ما يتناسب مع إمكانات اللاعبين في الجانب التخطيطي".

كرة القدم النسائية في مصر

وحول مدى تطور كرة القدم النسائية في مصر تقول فايزة: "هناك دعم لكرة القدم النسائية من الدولة، فمصر ستنظم بطولة العرب للكرة النسائية في أغسطس المقبل، وهناك تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأول سنواجه خلالها تونس في شهر أكتوبر بالقاهرة، ثم بعد ذلك العودة في تونس، مضيفة أن مصر ستنظم كأس الأمم الأفريقية للشابات تحت سنة 20 عاما في عام 2023، كما خصص اتحاد كرة القدم أجهزة فنية للمنتخبات تحت سن 17 عاما، ومع وجود دوري قوي بقسميه الأول والثاني وتدعيم الناشئات والبراعم ستكون هناك قاعدة تفيد المنتخب الأول لكرة القدم النسائية".

العمل مع الفئات المهمشة

وتضيف فايزة: "تم اعتمادي من الاتحاد الإنجليزي بناء على عملي مع الفئات المهمشة في المجتمع المصري المحلي، فقد قمت بعمل مشروع اسمه "حققي حلمك" بمدينة حلوان لتمكين الفتيات ونشر كرة القدم النسائية في 2013، وبناء على ذلك حظيت بدعم من الدولة بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي ووزارة الشباب والرياضة ليصبح مشروعا قوميا في 2017 تحت مسمى "ألف بنت بألف حلم"، والذي تم تعميمه على مستوى 27 محافظة، ليصل عدد الفتيات المشاركات في ممارسة كرة القدم بناء على هذا المشروع إلى 250 ألف فتاة في مصر فضلا عن اعتماد ما بين 10 إلى 15 ألف مدرب ومتدربة على مستوى المحافظات".

وتتابع المدربة واللاعبة فايزة حيدر: " كان هناك برنامج للمهارات الأساسية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتم ترشيحي لتدريب منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة المصري بسبب خبرتي بالأمر من الناحية المجتمعية، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم في شيكاغو عام 2018 لمنتخب مصر الموحد الخاص بالإعاقات الذهنية، وكرمني الرئيس السيسي بناء على ذلك ومحني وساما من الدرجة الثالثة، كما حصل منتخب مصر على أول بطولة أفريقيا لذوي الاحتياجات الخاصة في 2020 والتي نظمتها مصر".