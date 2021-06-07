ATCL نظّم السباق الثاني للسرعة ومشاركة قياسية

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لقب المحترفين لروجيه فغالي والسوبر سيريز لكزافييه مسعد الهواة لشادي ابو عاصي و"الكلاسيكية" لمنصور زكا

أحرز روجيه فغالي لقب فئة المحترفين واكزافييه مسعد لقب فئة السوبر سيريز وشادي ابو عاصي لقب فئة الهواة للسباق الثاني للسرعة(سبيد تيست) الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) في رومية برعاية بلدية رومية.ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري وشاركت فيه 77 سيارة في مشاركة كثيفة مرة جديدة أثبتت ان الرياضة الميكانيكية في لبنان بألف خير على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطن الأرز .

وأقيمت ثلاث طلعات رسمية وتم اعتماد افضل وقت مسجّل في الطلعاث الثلاث.ودارت "حرب طاحنة" بين سيارات الميتسوبيتشي في فئتي المحترفين والسوبر سيريز .وفي النتائج، وفي فئة المحترفين نجح روجيه فغالي في اضافة لقب جديد الى القابه العديدة التي لا تعد ولا تحصى اذ احرز المركز الأول في فئته ليحتل بول قصيفي المركز الثاني بفارق نحو 3 ثوان ونصف عن الأول وجان بيري المركز الثالث .

وفي فئة السوبر سيريز أحرز اكزافييه مسعد لقب فئته بفارق 3 ثوان عن وصيفه ايلي غانم واربع ثوان ونصف عن الثالث بيار رزق.وفي فئة الهواة، احتل شادي ابو عاصي المركز الأول مع الوصافة للياس بشارة والمركز الثالث لرالف حاموش.واقيم السباق في ظل اجراءات مشددة اتخذها النادي المنظّم للوقاية من "وباء "كورونا"كعادته.

نتائج كافة الفئات

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

*فئة المحترفين:

الترتيب العام:

1- روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :1.21.01 دقيقة

2- بول قصيفي على متسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.24.77 د

3- جان بيري على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 1.25.89 د

-أر سي 2 أن 4

1-شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.32.78 د

-أر سي 3:

1-هنري قاعي على سيتروين دي اس 3 :1.34.28 د

-السيارات المصنفة :

1- شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.32.78 د

-الدفع الأمامي:

1- هنري قاعي على سيتروين دي اس 3 :1.34.28 د

-الدفع الخلفي:

1-بول ابو جودة على بي ام دبليو ام 3 :1.28.23 د

-اس ام 3

1-رودي عيد على فولسفاكن غولف:1.38.31 د

*فئة السوبر سيريز

-الدفع الرباعي(أل 5):

1-اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.27.73د

2-ايلي غانم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.31.91د

3-بيار رزق على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.32.45 د

-كأس السيدات:سيمون يزبك على رينو ميغان أر أس: 1.48.50 د

-الدفع الثنائي(أل5):

1-جاد اسطفان على بي ام دبليو 335 :1.34.96 د

2-محمد سرحال على شيفروليه كامارو: 1.40.49 د

3-هاني رعد على بي ام دبليو ام ام 2 : 1.40.42 د

-الدفع الثنائي(أل4)

1-ايلي سيف على بي ام دبليو ام 3 :1.30.33 د

2-دانيال ترزيان على رينو ميغان أر اس : 1.35.76 د

3-مروان سعد على رينو ميغان ار أس :1.38.43 د

-الدفع الرباعي(أل 4):

1-طوني فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.36.54 د

*فئة الهواة:

1- شادي ابو عاصي على بيجو 205 جي تي آي :1.37.15 د

2-الياس بشارة على مازدا ام اكس 5 :1.39.96 د

3-رالف حاموش على رينو كليو ار اس: 1.40.19 د

-الدفع الثنائي الخلفي

1-الياس بشارة على مازدا ام اكس 5 :1.39.96 د

-فئة ال2

1-كريستوفر كندلجيان على سوزوكي سويفت سبورت:1.51.36د

*فئة السيارات الكلاسيكية:

1-منصور زكا على كورفيت:1.48.43 د

2-سيريل دو بسترس على كورفيت:1.52.69 د

3-سامي رعد على بي ام دبليو 2002 :1.58.32د

*فئة سوبر كارز:

1-متري مطر على نيسان جي تي أر:1.36.56 د

2-نديم حداد على لمبورغيني :1.46.37 د

*فئة الكروس كارز:

1-انطوني داغر:1.25.89 د

2-جو كفوري:1.26.59 د

3-جوانا حسون:1.31.22 د

*كأس نادي رينو سبور(لبنان)

1-دانيال ترزيان على رينو ميغان أر اس : 1.35.76 د

2-مروان سعد على رينو ميغان أر أس :1.38.43 د

3-رالف حاموش على رينو كليو أر اس :1.40.19 د

*كأس تحدي الاعاقة:

1- وسام روكز على أودي اس 3 : 1.49.63 د

وفي الختام توّج ممثل الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنسّق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظم عماد لحود ورئيس بلدية روميه عادل بو حبيب ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظم كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو المسابقة الفائزين.

وسلّم كريكر درعاً تذكارياً،باسم النادي المنظّم، الى بو حبيب عربون محبة وتقدير.