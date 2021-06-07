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4 منتخبات مرشحة لتكون "الحصان الأسود" في بطولة أمم أوروبا

7
JUNE
2021
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الحصان الأسود هو مصطلح يستخدم للفريق الذي يصنع المفاجآت، ويتجاوز التوقعات، خلال البطولات الكبرى، وبطولة أمم أوروبا، معروفة بحصونها السوداء.
 
من أبرز منتخبات الحصان الأسود بالسابق، منتخب اليونان الذي خطف لقب يورو 2004 وصدم العالم، وكذلك منتخب الدنمارك في بطولة 1992.
 
وفي نسخة أمم أوروبا 2020، هناك عدد من المنتخبات المرشحة "لقلب الطاولة" على الكبار، والظفر بلقب "الحصان الأسود".
 
تركيا
 
منتخب تركيا يدخل البطولة آملا بالعودة لمنافسة الكبار، مثل ما فعل في أمم أوروبا 2008، عندما وصل إلى نصف النهائي.
 
ويمتلك المنتخب التركي عددا من المواهب المتميزة، مثل المدافعين ساغلار سويونشو ومريح ديميرال، وصانع ألعاب أي سي ميلان هاكان تشالهانوغلو، والمهاجم الهداف براك يلماز، وعلى رأسهم المدرب المخضرم سينول غونيش، الذي قاد تركيا لإنجازها التاريخي بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002.
 
روسيا
 
يرغب المنتخب الروسي باستكمال مسيرته القوية، التي قدمها في آخر بطولة خاضها، وهي مونديال 2018، عندما وصل إلى ربع النهائي.
 
ويعتمد المنتخب الروسي على القوة البدنية والانضباط الكبير للاعبيه، وقد يستغل وقوعه في مجموعة متوسطة، بها بلجيكا والدنمارك وفنلندا، للعبور إلى الأدوار المتقدمة.
 
أوكرانيا
 
تمتلك أوكرانيا جيلا واعدا جدا، فعدد كبير من لاعبي المنتخب الحاليين، هم أبطال العالم مع منتخب الشباب، الذي ظفر بلقب مونديال الشباب قبل عامين.
 
المنتخب الأوكراني يعتمد على الجيل الشاب، مع بعض المخضرمين، وعلى المدرب أندريه شيفشينكو، للعبور من مجموعة لا تبدو صعبة أبدا، بها هولندا ومقدونيا والنمسا.
 
بولندا
 
يتميز المنتخب البولندي بامتلاكه لأفضل لاعب في العالم حاليا، الهداف روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيرغب في تحقيق بطولة قوية لبلاده قبل موعد الاعتزال.
 
ويتميز المنتخب البولندي بالصلابة الشديدة، وسيعتمد بشكل كبير على ليفاندوفسكي، وخلفه صانع الألعاب زيلينسكي.
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