أول مصرية تحقق "ذهبية الجمباز": فخورة بإنجازي التاريخي

A + A -

أعربت لاعبة المنتخب المصري للجمباز، نانسي طمان، عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا على أرض مصر، خاصة وأنها اقتنصت التتويج بعد منافسات قوية مع نجوم وأبطال العالم في اللعبة.

وقالت نانسي طمان في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الفوز شيء رائع للغاية لتتويج جهدي ولتعويض عدم التمكن من التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة، بجانب أنها البطولة الأولى التي تقام في مصر".

وتابعت الفائزة بذهبية جهاز حصان قفز ببطولة كأس العالم للجمباز: "فترة كورونا كانت قاسية على الجميع، ولكن بمزيد من الجهد والإصرار تمكنت من الفوز ورفع اسم مصر عاليا في سماء اللعبة".

وشهدت البطولة مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة، ما بين 3 و7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط إجراءات احترازية قاسية لحماية اللاعبين والوفود من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية مع التشديد على الالتزام بكل التعليمات الوقائية من وزارة الصحة المصرية.

اهتمام كبير

واستطاعت لاعبة المنتخب المصري الحصول على 13,32 نقطة في البطولة التي تحظى باهتمام كبير من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، واتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، حيث أنها المرة الأولى التي تقام في قارة إفريقيا وتحت إدارة من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعربت طمان عن سعادتها البالغة كونها المصرية الأولى التي تحصل على ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ مشاركات السيدات في لعبة جهاز حصان القفز في كأس العالم.

وتابعت: "توفيق الله كان حليفي لتحقيق هذا الإنجاز الصعب والفوز على لاعبين مهمين في اللعبة من شتى أنحاء العالم، فالنتيجة كانت حتى آخر لحظة من الممكن أن تتغير بسبب صعوبة المنافسة وتقارب مستويات اللاعبين".

وأكدت لاعبة المنتخب المصري للجمباز في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "رفعي لعلم بلدي في اللعبة لا يقدر بثمن، واجتهدت كثيرا خلال الفترة الماضية للوصول إلى هذا الإنجاز".

ووجهت الفائزة بالذهبية الشكر لرئيس الاتحاد المصري للجمباز على ما قام به خلال الفترة الماضية، قائلة: "بذلت جهدا كبيرا لإنجاح البطولة وخروجها بهذا الشكل المشرف لمصر وللجميع داخل قارة إفريقيا، وأثبت للجميع أن مصر قادرة على التنظيم المبهر لأي بطولة مهما كانت أهميتها على الصعيد العربي أو الإفريقي أو العالمي".

استغلال "الشقاوة"

وفي حديثها عن حبها للعبة، قالت: "كنت شقية منذ صغري وحاول والدي توجيه ذلك الأمر واستغلاله في رياضة الجمباز، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعشق اللعبة وأبذل فيها قصارى جهدي للوصول للعالمية".

وأوضحت "الفائزة بالذهبية": "والدي ووالدتي دائما ما يدعماني بقوة، وكانوا حريصين على التواصل المستمر معي والتأكيد على انتظارهم لميدالية في البطولة.. حديثهم دوما كان حافزا قويا لي لأن أستمر في التألق. أشكرهم بشدة على وقوفهم بجانبي".

وحققت طمان العديد من الميداليات المهمة في تاريخها، إذ حصلت على المركز الأول من قبل بالبحر المتوسط، بجانب تفوقها كالأولى إفريقيا على مدار عامين متتاليين في 2018 و2019.

إنجاز تاريخي

وحرص وزير الشباب والرياضة المصري على التواصل هاتفيا مع رئيس الاتحاد المصري للجمباز، لتهنئته على الإنجاز التاريخي وغير المسبوق.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة المصرية، أن صبحي "أثنى على الأداء الرائع الذي قدمته نانسي طمان وباقي أعضاء المنتخب المصري للجمباز المشارك في كأس العالم للجمباز، التي تستضيفها مصر وتنتهي في السابع من يونيو".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن "الجمباز شهدت في الآونة الأخيرة في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور إيهاب أمين، طفرة في الأداء وقوة المنافسات المختلفة، مما ساهم في وصول العديد من الأبطال للأولمبياد".