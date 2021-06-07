مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة

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عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة عادية عن طريق النظام الإلكتروني المرئي عن بعد عبر تطبيق "زوم" حرصاً على عامل التباعد الاجتماعي للوقاية من وباء "كورونا" برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وبحضور غالبيية الأعضاء

في بداية الجلسة ،ابلغ الرئيس المجتمعين بالاتصال الذي اجراه مع نائب الرئيس أسعد النخل الذي إعتذر عن الحضور بسبب إرتباطه بموعد سابق و اكّد حضوره الاجتماع المقبل و تمنى الرئيس على الأعضاء حضور الاجتماع مع وزيرة الشباب و الرياضة فارتينيه أوهانيان الذي تحدّد بتاريخ الثلاثاء 8 حزيران الجاري الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر و تكليف الأمين العام عصام ابو جودة و المدير التنفيذي اميل جبور تحضير ملف كامل يتعلق بعملية إنتخابات اللجنة الادارية الجديدة و عن النشاط الذي اقامه و سيقيمه خلال الموسم الجاري .

بعدها تلا الأمين العام عصام ابو جوده محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالأجماع لينتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الاعمال وليقرروا ما يلي:

1- اخذ العلم بإبلاغ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية محضر جلسة الاتحاد الإستثنائية بتاريخ الخميس 29 نيسان 2021.

2- اخذ العلم بكتابي وزارة الشباب و الرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية حول قانونية إنتخابات اللجنة الإدارية الجديدة للاتحاد.

3- اخذ العلم بدعوة الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للمشاركة بالمؤتمر الرياضي لمدرّسي و مدربي التربية الرياضية و الكرة الطائرة بالمدارس الذي سينعقد في سلوفينيا بين 24-26 ايلول 2021 و إرجاء ترشيح مدربين اثنين الى الجلسة المقبلة.

4- اخذ العلم بالدفعة الاولى من مساعدة الاتحاد الدولي و قدرها 11327 دولاراً اميركياً المرسلة الى مصرف "بلوم بنك" و استلام صافي المبلغ بعد الحسم و قدره 11260 دولاراً أميركياً والالتزام بالتقارير الإدارية و الفنيّة و المالية المطلوبة لإرسالها الى الإتحاد الدولي.

5- اخذ العلم بالمساعدة المالية التي اقرتها اللجنة الأولمبية اللبنانية للاتحاد للمشاركة في التصفيات الآسيوية الشاطئية و البالغ قيمتها 2500 دولار اميركي فقط الفان و خمسمائة دولارا اميركيا لا غير و إرسال كتاب شكر الى اللجنة الاولمبية كما توجيه الشكر الى نائب رئيس اللجنة الاولمبية ونائب رئيس الاتحاد اسعد النخل.

6- اخذ العلم بمساهمة الرئيس السابق للاتحاد ميشال ابي رميا بمبلغ الف دولار اميركي للمشاركة في التصفيات الآسيوية الشاطئية و ابلغ رئيس الاتحاد المجتمعين بالاتصالات التي يقوم بها لتأمين ما تبقى من المبلغ و مجموعه 5130 دولاراً اميركياً ( خمسة الاف و مائة و ثلاثين دولارا اميركيا).

7- اخذ العلم بمشاركة 33 مدربّا بدراسة التدريب الدولية (مستوى 2) الذي ينظمها الاتحاد اللبناني عن طريق النظام الإلكتروني المرئي عن بعد بإشراف الاتحاد الدولي بين 1 و 10 تمّوز المقبل و اخذ العلم ان رئيس الاتحاد تسلّم من مدير الدورة المحاضر الدولي العماني شهاب الدين الريامي ، برنامج عام الدراسة و لائحة بالتجهيزات و بناء على طلب المحاضر الموافقة على تعيين المدرّب جوني اللقيس مساعدا له و الطلب من اللجنة المنظمة للدراسة و المؤلفة من الأمين العام عصام ابو جودة و المحاسب ناجي باسيل و المدير التنفيذي اميل جبور إدارة الدراسة و تحضير ما يلزم لإنجاحها.

8- الموافقة على تعميم و شروط تنظيم بطولة لبنان للفئات العمرية و كأس الصيف 2021 وإرساله للأندية.

9- الاطلاع و الموافقة على تقرير الأمين العام المتعلق بالمشاركة بالدور النصف نهائي للكرة الطائرة الشاطئية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للالعاب الأولمبية – طوكيو و تحديد موعد سفر المنتخب بتاريخ الاحد 13 حزيران الجاري و التمني له بالنجاح في الاستحقاق الأولمبي.

10- الاطلاع على تفاصيل المشاركة ببطولة آسيا في الكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة – تايلاندا 29 حزيران – 7 تمّوز 2021 و عن تكفل أهالي اللاعبين المشاركين بكل المصاريف المترتبة على هذه المشاركة ، و الموافقة على أن يتألف الوفد المشارك من منير شاهين إدارياً و مارك ابي كرم مدرباً واللاعبين: جايسن نجّار و موسى موسى و جوزيف شاهين و عمر كرم و تبرّع المدرب نادر الفيداوي بتحضير الفرق طوال شهر حزيران بمساعدة المدرّب ايلي النار.

11- الاطلاع على الدراسة التأهيلية لمدربي الكرة الطائرة الشاطئية و تثبيت النتائج.

12- إرجاء تحديد موعد تنظيم بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال و السيّدات و الفئات العمرية للاجتماع المقبل على ان يتم التنسيق مع لجنة الشواطئ لتحديده كي لا يتعارض مع مواعيد الدوري.

13- الاعتذار عن المشاركة بالبطولة العربية ال16 للناشئين مواليد 2003– تونس من 5 الى 16 اب 2021.