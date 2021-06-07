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احرز ميشال سعادة لقب فردي الرجال وماريا بريدي لقب فردي السيدات لدورة نادي السمايا(الكسليك) بالتنس التي اقيمت على الملاعب الثلاثة للنادي تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس بمشاركة 238 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية.وحضر اليوم الختامي رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل وعضو الاتحاد ورئيسة اللجنة الفنية ناهيا ابي خليل وعضو الاتحاد لين بشّور وعدد من مسؤولي النادي المنظّم ومسؤولو الشركات الراعية وهواة اللعبة وأهالي اللاعبين واللاعبات.وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات العمرية:

*ذكور:

-دون ال10 سنوات:فاز غبريال غسطين على لوقا ابو شقرا(5-3).

-دون ال12 سنة:فاز رامي صولي على طارق شعبي (5-4)(1-4)(12-10).

-دون ال14 سنة:فاز دانيال جاد على زاهي فرحات(10-4)(1-0) وانسحاب

-فردي القدامى(فوق ال45 سنة):فاز بيتر بو عون على وسيم ماضي(6-0)(6-0)

-زوجي الرجال:فاز كريم صليبي وكارل بربريان على ماركو انطونيو عازار وانطوان الهاني(7-5)(6-4).

فردي رجال:فاز ميشال سعادة على ماركو انطونيو عازار(6-3)(6-1).

*اناث

-دون ال10 سنوات:فازت هيفاء الجندي على نور خاطر(4-0)

-دون ال12 سنة:فاز كايا شكيبان على كارمن ماريا عازار (4-2) وانسحاب

-دون ال14 سنة:فازت ماريان بربريان على كارمن ماريا عازار(4-0)(4-1).

فردي سيدات:فازت ماريا بريدي على ليتيسيا رزق(6-2)(6-2).

وفي الختام،اقيم حفل التتويج والقى عرّيف الحفل الدكتور عماد مراد(يمارس رياضة التنس) كلمة رحّب فيها بالحضور وتحدث عن المشاركة الكثيفة في الدورة من جميع الفئات العمرية ووجّه الشكر الى اتحاد اللعبة على جهود رئيسه واعضائه لتطوير اللعبة والى كل من ساهم في انجاح الدورة من شركات راعية واداريين وحكام .كما وجّه الشكر الى مدير الدورة طانيوس كنعان والى مساعده المدرب ادي مراد.بدوره تحدث الرئيس أوليفر فيصل فنوّه بالمشاركة الكثيفة للاعبين واللاعبات ومهنئاً الفائزين والفائزات ووجّه تحية الى الأهالي والحكام وادارة نادي السمايا برئاسة سيمون حداد وتمنّى التوفيق للاعبين واللاعبات في الدورات المقبلة .ثم وزّع كبار الحضور الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات.