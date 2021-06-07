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مجددا.. دي بروين لاعب مان سيتي أفضل لاعبي العام

7
JUNE
2021
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حصل لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين للعام الثاني على التوالي بعد مساهمته في احتفاظ فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وأصبح الدولي البلجيكي ثالث لاعب حائز على جائزة أفضل لاعب بالموسم من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين على التوالي، وذلك جنبا إلى جنب تييري هنري نجم آرسنال وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.
 
سجل دي بروين 10 أهداف في جميع المسابقات وقدم 18 تمريرة حاسمة في مشوار السيتي الذي تمكن فيه من الفوز أيضًا بكأس الرابطة وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام تشيلسي. كما فاز زميله في فريق السيتي فيل فودين، البالغ من العمر 21 عامًا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21.
 
وحصلت فران كيربي مهاجمة تشلسي، الجمعة، على جائزة أفضل لاعبة لهذا العام من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا لتصبح أول لاعبة تفوز بالجائزة مرتين، وكانت أول من حصل على الجائزة عام 2018. وفاز تشيلسي بالدوري الممتاز للسيدات وكأس الرابطة في الموسم الذي انتهى مؤخرًا.
 
كما اختيرت لورين كيمب، مهاجمة مانشستر سيتي البالغة من العمر 20 عامًا، كأفضل لاعبة شابة للعام للمرة الثالثة.
 
لم تتمكن رابطة اللاعبين المحترفين من إقامة حفل توزيع الجوائز للعام الثاني بسبب القيود الوبائية المستمرة.
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