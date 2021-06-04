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مشاركة كثيفة في تصفيات بطولة الكونغ فو

4
JUNE
2021
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بعد التوقّف القسري الذي دام سنة ونصف بسبب انتشار جائحة "كورونا"  ،نظّم  الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو اول نشاط رياضي لهذا الموسم وهو بطولة التأهّل الى مرحلة التصفيات لبطولة  لبنان لأسلوب القتال الحر (الساندا) بمشاركة أكثر  من 140 لاعب ولاعبة مثلوا الاندية اللبنانية التالية: الانطونية بعبدا – بل اوريزون ادما – أمن الدولة – الأمن العام - بودا ادما – المركزية جونية – النمور بيروت – الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح - GS HAWKS –  MFG  – BBA – OG – BC – UFC – Respect(رحبة عكار).اقيمت المسابقة في  قاعة الأمن العام التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
 
وفي النتائج تأهل الى التصفيات كل من اللاعبين واللاعبات :
 
جان نادر - اسعد موصللي – علي سعد برو – تانيا احمدية – انطوان خويري – بهاء عز الدين – امال درويش – سلينا خويري – منى بلعه – رنا جمال – سلفي سماحة – تالا احمدية – دينا موصللي – بولا فتوح - محمد الشاب – ايلي سكاف – شربل فرح – جوزيف صليبا – وسيم الغالي – انطوني سركيس – ايلي نجم – عبد الوهاب – ماحد خميس – ايليو سعاده -كريس صقر – حسان زمار – ستيفن نهرا – وسام ياسين – اندرو شامي – ابراهيم حماده – انطونيو حلو – شادي سوقي – نبيل عقل – اليبا ايوب – علي زيدان – علي همدر – جواد هيثم – امجد مروش – انطوني جبور – ريان كوسا – كيفن ادروبيان – حسن ملحم – امجد مخبر – جو نخله – رواد ابي احمد – سلطان لاناز – كريس زغيب – طوني محفوظ – محمد ناجي – محمد حجازي – يوسف عقل – صلاح زين العابدين – حسين فارس – كريستوفر انطون – شادي قباني – عادل عبد الرازق – شربل داغر – حسين جمعه -
وفي هذا السياق، وجّه رئيس  الاتحاد الدكتور جورج نصير وأعضاء الهيئة الادارية للاتحاد  الشكر الى  رئيس اللجنة الفنية ريان مرعب ورئيس لجنة الحكام ايلي بيطار ورئيس لجنة التنظيم فارس الخوري والى الحكام المشاركين على جهودهم من  الناحية الفنية والتنظيمية والتقنية والتحكيمية خاصة" في فرض التباعد الاجتماعي حفاظا" على السلامة والصحة العامة .
 
كما وجّهوا  كتاب شكر الى مدير عام الأمن العام اللواء عباس أبراهيم لتقديمه  كل الدعم لانجاح البطولة من مشاركة عناصرها في لجنة الحكام والتنظيم ومن تقديم قاعة الأمن العام  في مدينة كميل شمعون الرياضية  لاقامة التصفيات.
 
وفي ختام مسيرته الرياضية، جرى تكريم  البطل الدولي المميّز بشير يمين بعد سنوات عديدة امضاها بأحراز ألقاب بطولات محلية ودولية برياضة الكونغ فو وغيرها على يد الماستر حسين دامرجي  رافعا" اسم وعلم لبنان في المحافل الخارجية.ونوّه اتحاد الووشو كونغ بانجازات يمين العديدة. 
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