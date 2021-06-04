living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي المصري

4
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة عام لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.
 
وثبتت إيجابية نتيجة اختبار لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال مباراة فريقه ضد مولودية الجزائر الجزائري في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الماضي.
 
 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وبلوغهما الدور ربع النهائي معا.
 
ويشكل الإيقاف ضربة موجعة للترجي المقبل على مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في الدور نصف النهائي.
 
وقررت اللجنة معاقبة حارس مرمى مولودية الجزائر أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير لمدة عام أيضا بسبب اعتدائهما على البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة فريقهما ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.
 
وأوضحت اللجنة "بعد صافرة النهاية، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف".
 
وفاز الوداد البيضاوي بهدف وحيد وبلغ الدور نصف النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1.
 
وأضافت "إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية".
 
وفرضت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف دولار على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout