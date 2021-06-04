living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير: رحيل مبابي لمدريد يمهد لانتقال رونالدو لباريس

4
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع اختتام معظم المسابقات الكروية الرئيسية في أوروبا، بدأت التسريبات المتعلقة بصفقات الأندية القادمة، وأبرزها المتعلقة بالنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي.
 
 
وتوقع تقرير لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن يؤدي انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، إلى دعم إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس، والتحاقه بباريس سان جرمان الفرنسي.
 
وأضاف التقرير أن مبابي يمثل "أولوية" بالنسبة للمدير الفني الجديد للنادي الملكي، كارلو أنشيلوتي، رغم المبلغ الطائل الذي سيتوجب على الفريق الإسباني تأمينه لقاء الصفقة.
 
وفي المقابل، هناك تسريبات تتحدث عن استعداد باريس سان جرمان لضم رونالدو بديلا لمبابي، وسط أنباء تتحدث عن رغبة "الدون" في الرحيل عن يوفنتوس بعد موسم صعب مرّ به الفريق الإيطالي.
 
وحسبما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي، فإن مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، لم يستبعد رحيل رونالدو عن الفريق، قبل عام من انتهاء عقده.
 
وكانت الصحافة الإيطالية قد شنت هجوما لاذعا على رونالدو بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.
 
وترجح تقارير رياضية موافقة إدارة يوفنتوس على بيع رونالدو نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضاه والبالغ 32 مليون يورو سنويا، الأمر الذي يحول دون إبرام صفقات كبيرة لتدعيم صفوف الفريق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout