لقاء رياضي على عشاء جمع القاصوف وكيروز وسكر وجبور واصدقاء

A + A -

جمع لقاء رياضي على عشاء رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف ونائب رئيس اتحاد التزلج على الثلج سليم كيروز وامين صندوق الاتحاد ريمون سكر والناطق الرسمي باسم تجمّع اندية قضاء بشري اميل جبور ورئيس نادي قنات منير شاهين ورئيس نادي قنوبين جو فخري ورئيس نادي بزعون طوني الطبش ورئيس نادي الجديدة (عكار) ايلي الورد ورئيس نادي الأفراح(كوسبا) ابراهيم فياض.واعتذر رئيس اتحاد التزلج فريدي كيروز عن الحضور بسبب وعكة صحية.

وتناول الحاضرون الأجواء الرياضية عامة وخاصة لعبتي الكرة الطائرة والتزلج على الثلج اللتين يميزّان أندية قضاء بشري ومحافظة الشمال .

وخلال الحفل، القى جبور كلمة شدّد فيها على العلاقة المتينة بين اندية قضاء بشري مع اتحادي الكرة الطائرة والتزلج على الثلج برئاسة "الصديقين" وليد القاصوف وفريدي كيروز وتطرّق الى وضع الأندية ومطاليبها.