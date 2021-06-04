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تايكواندو: نادي المون لاسال كرّم الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات النادي

4
JUNE
2021
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كرّم نادي المون لاسال بعثة  النادي التي  شاركت ضمن منتخب لبنان في التايكواندو الذي خاض التصفيات الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان والمؤهلة  الى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو(اليابان) الصيف المقبل.
 
وأقيم التكريم في نادي المون لاسال بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ورئيس اتحاد المبارزة  ورئيس  نادي المون لاسال المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة وأفراد البعثة.
 
في مستهل الحفل، القى ظريفة كلمة هنّأ فيها النادي على الانجازات المحققة في عدد من الألعاب ومنها لعبة التايكواندو على مدار عقود مشدداً على العلاقة الوطيدة بين الاتحاد والنادي الذي يرئسه "الصديق" جهاد سلامة.ثم نوّه ظريفة بروح المسؤولية للبعثة اللبنانية خلال التصفيات الأولمبية متمنياً للاعبين واللاعبات التوفيق في بطولة آسيا للرجال والسيدات التي ستقام بين 14 و18 حزيران الجاري وفي بطولة بيروت المفتوحة التي ستجري في 20 الجاري على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.
 
بدوره، تحدث سلامة فتطرّق الى النجاح الكبير للعبة التايكواندو في النادي منذ عقود عدة حيث تنتقل الشعلة من جيل الى جيل وتتوارثها الأجيال ومهنئاً الجهاز التدريبي على عمله واللاعبين واللاعبات على انجازاتهم المحققة محلياً وخارجياً.ونوّه بعمل اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة الدكتور ظريفة.
ثم وزّع ظريفة وسلامة الهدايا التذكارية على أفراد البعثة المنتمين الى نادي المون لاسال وهم الغراند ماستر رالف حرب(مديراً للمنتخبات الوطنية)،الماستر مارك أراكيلوس(مدرباً)،باتريك شويري(معالجاً فيزيائياً)،فاليريا جليكيان(عضو اللجنة الاعلامية في الاتحاد ) واللاعبين  مارك خليفة (  تحت الـ٥٨ كلغ)،راي الراعي (فوق الـ٨٠ كلغ)،مارييلا بو حبيب  (تحت ال٤٩ كلغ) وليتيسيا عون (تحت الـ٥٧ كلغ).كما جرى تكريم المدرب الماستر هادي كرم وهو أحد مدربي التايكواندو في نادي المون لاسال.
 
وفي الختام، اقيم عرض قتالي شيّق من قبل لاعبي النادي.
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