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بعد الرحيل عن ريال مدريد.. كيف يعيش زيدان أيامه؟

4
JUNE
2021
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بعد الابتعاد عن قلعة سانتياغو برنابيو في 27 مايو الماضي مع إعلان ريال مدريد بشكل رسمي رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من منصب المدير الفني، ظهرت صور جديدة تكشف حياة "زيزو" وأسرته.
 
وطوى زيدان صفحة الماضي، أو على الأقل يحاول طيها، خاصة أن آلامه في مدريد لا تزال بالطبع حاضرة، تحديدًا بعد كلماته في رسالته وتوجيه حديثه للإدارة الرياضية بعد الشعور بعدم الاستقرار والتقدير في الشهور الأخيرة.
 
وبعد أيام من الراحة والتأمل، عاد زيزو إلى وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن حياته الجديدة، وإظهار جزء بسيط من هذه الحياة البعيدة عن معقل البرنابيو، خاصة فترة الإجازة التي يستمتع بها بعد نهاية الموسم الصعب مع الريال.
 
وظهر زيدان في أخر صورة له على "إنستغرام" بملابس رياضية حاملًا بين يديه أحد أفراد منزله وهو جرو صغير من فصيلة البودل هذا الصغير حديث الانضمام إلى بيت زيدان، ويبدو أنه أصبح جزءا من حياتهم منذ شهر و نصف فقط.
 
ويبدو أن جميع أفراد عائلة زيدان، يقضون أيام الإجازة في مكان غير معروف ولكنه من خلال الصور يوحي بأنه مكان يحتوي على شواطئ خلابة وبقاع ساحرة.
 
أموال من إنستغرام
 
واستطاع زيدان الوجود في قائمة أكثر المدربين متابعة على حسابات التواصل الاجتماعي نظرًا لنشاطه الكبير ونجوميته في ملاعب وخارج الساحرة المستديرة.
 
ووفقًا لتقارير موقع "كوتش ريبوتيشين رانكينغ"، فإن المدرب الفرنسي يحصل على قرابة 200 ألف يورو لنشر صورة إعلانية على موقع إنستغرام، وكل هذا بفضل أعداد المتابعين والتفاعل على منشورات زيزو.
 
وبالطبع ستفتقد جماهير ريال مدريد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي جلب إلى خزينة المرينغي 11 لقبًا خلال 263 مباراة، ليصبح ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي.
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