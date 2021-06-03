أكاديمية "ريباوند" في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية لكرة السلة وكرة القدم

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استضافت أكاديمية "ريباوند" على ملاعبها في جديدة المتن ، مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" بالاضافة إلى "تحدي المهارات الفنية وتسديد ضربات الجزاء لأكاديميات كرة القدم" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة اتحادي كرة السلة وكرة القدم.

وشكر مدير الأكاديمية المدرب ربيع كيروز الشركة المنظمة لهذا النشاط الذي شجّع لاعبي الأكاديمية على تحدي بعضهم البعض وحماسهم لابراز مهاراتهم وسرعتهم.

ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي وكان هناك تحطيم لبعض الأرقام القياسية على صعيد الاندية .وجاءت نتائج الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات في كرة السلة على الشكل التالي:

ايليو ابو واكد (دون ١٠ سنوات)، أنطوني حنا (دون ١٢ سنة)، كريستي كرم (دون ١٢ سنة إناث)، غي ميغيل باشيان (دون ١٤ سنة)، ماريتا سعادة (دون ١٤ سنة إناث)، إدي سعادة (دون ١٦ سنة).

اما في تسديد الرميات الثلاثية، فقد فاز كل من إلياس كرم (دون ١٤ سنة)، إدي سعادة (دون ١٦ سنة).

أما نتائج الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات في كرة القدم فهي:

ايلي فياض (دون ١١ سنة)، طوني عنيسي (دون ١٢ سنة)، خليل قطايا (دون ١٤ سنة)، كارلوس كودوزيان(دون ١٦ سنة).

وفي تسديد ضربات الجزاء، فقد فاز كل من نعمة الله علام (دون ١٤ سنة) وداني صليبي (دون ١٦ سنة).

وقد تأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة في كرة السلة وتحدي المهارات وتسديد ضربات الجزاء في كرة القدم.