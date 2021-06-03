living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس اتحاد التايكواندو: لبنان عاصمة اللعبة في العالم لمدة أسبوع

3
JUNE
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة آسيا للرجال والسيدات (حزام أسود) بين 14 و18 حزيران الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي للعبة على ملعب "مجمّع نهاد نوفل" في ذوق مكايل.وهي المرة الأولى التي يستضيف لبنان بطولة آسيا المصنفة ضمن دورات الـ"جي 4". كما ينظّم الاتحاد اللبناني النسخة الثالثة من بطولة بيروت المفتوحة في 20 حزيران الجاري على الملعب عينه وهي بطولة مصنفة "جي 2" بعدما كان تصنيف النسختين الاولى والثانية ضمن دورات الـ"جي 1".
 
لبنان عاصمة التايكواندو
ويقول رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة"كما يعلم الجميع فبطولة آسيا للرجال والسيدات(حزام اسود) ستقام  على صعيد المنتخبات  وتنظّم للمرة الأولى في وطن الأرز في تظاهرة رياضية  عالمية في لعبة التايكواندو سيشهدها لبنان على مدى اسبوع.ولقد أصرّ الاتحاد اللبناني على اقامة البطولة تحت اشراف الاتحاد الآسيوي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان وكبادرة أمل للشعب اللبناني الذي يعيش تحت  وطأة الضغطين الاقتصادي والسياسي  .فلبنان سيكون عاصمة التايكواندو في العالم لمدة اسبوع  بين 14 و20 حزيران الجاري  بمشاركة قارية واسعة من دول القارة الآسيوية وستشارك وفود من نحو 25 دولة على الأقل في بطولة أكبر قارة في العالم  .وسيقفل باب المشاركة في البطولة القارية في 5 حزيران الجاري على ان يذيع الاتحاد اسماء الدول المشاركة في البطولة الهامة التي سيشارك فيها اكثر من خمسماية لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود ".
 
المشاركة اللبنانية
وحول المشاركة اللبنانية اجاب ظريفة،الذي يترأس الاتحاد اللبناني منذ خريف العام 2016،"سيشارك ستة لاعبين وست لاعبات في الكيروغي و15 لاعب ولاعبة في البومسيه .واللاعبون يتدربون تحت اشراف مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب وعدد من المدربين بمعدل خمس مرات اسبوعياً  ".وحول التحضيرات الجارية لتنظيم البطولتين قال ظريفة"اللجان العاملة في البطولتين تبدو كخلية نحل وتعمل 18 ساعة في اليوم والتحضيرات على مستوى عالمي. فبطولة آسيا غنية عن التعريف وتضم  ابرز الدول في التايكواندو والتنظيم اللبناني على مستوى عال كما لاحظه الاتحادان الدولي والآسيوي خلال "بطولتي بيروت المفتوحتين" عامي 2018 و2019  .ولقد وضعت مديرة الاتحاد جيسيكا شلهوب خطة عمل مفصلة تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولتين ورفعت تقريرها الى  اللجنة الادارية للاتحاد التي وزّعت المهام على كافة اللجان العاملة في الاتحاد.والتواصل يومي مع الاتحاد الآسيوي للعبة واجتماعاتنا مفتوحة ".
 
جمعية عمومية آسيوية
وتابع الدكتور ظريفة قائلاً"سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البطولة وعلى هامشها ستنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي وعلى جدول أعمالها العديد من البنود الهامة ".واشار ظريفة الى أن 45 حكماً ومن بينهم خمسة حكاّم من لبنان سيشاركون في قيادة اللقاءات وعلى رأس الحكام رئيس لجنة حكام آسيا الكوري الجنوبي لي جاي بونغ.وحول حفل الافتتاح اجاب ظريفة"لقد وجهنا الدعوات الى الفاعليات السياسية والعسكرية والرياضية والبلدية والأصدقاء وعائلة لعبة التايكواندو ورجال الصحافة والاعلام الى حضور حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 17 حزيران الجاري في مجمّع نهاد نوفل.ويتضمن الحفل النشيد الوطني اللبناني فكلمة ممثل رئيس الجمهورية وكلمة الاتحاد سألقيها شخصياً ثم عروض قتالية شيّقة  ستنال اعجاب الحاضرين.  واود ان اشكر ادارة المجمّع على التعاون لاقامة بطولة آسيا و"بطولة بيروت المفتوحة" مع الاشارة الى أن الاتحاد سيتّخذ كافة الاجراءات الصارمة للوقاية من وباء "كورونا" خلال البطولتين المذكورتين  ".
 
وفي الختام ،وجّه ظريفة "الشكر الى راعي البطولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان والى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والى سائر القيادات الأمنية  و كل من سيساهم في انجاح الاستحقاقين الهامين مع توجيه الشكر ايضاً الى  اللجنة الادارية للاتحاد والى اللجان العاملة والدعم اللامحدود للمنتخب اللبناني وجهازه الفني والشكر ايضاً الى رجال الصحافة والاعلام الذين سيواكبون البطولتين والى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة" . 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout