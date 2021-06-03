رئيس اتحاد التايكواندو: لبنان عاصمة اللعبة في العالم لمدة أسبوع

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ينظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة آسيا للرجال والسيدات (حزام أسود) بين 14 و18 حزيران الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي للعبة على ملعب "مجمّع نهاد نوفل" في ذوق مكايل.وهي المرة الأولى التي يستضيف لبنان بطولة آسيا المصنفة ضمن دورات الـ"جي 4". كما ينظّم الاتحاد اللبناني النسخة الثالثة من بطولة بيروت المفتوحة في 20 حزيران الجاري على الملعب عينه وهي بطولة مصنفة "جي 2" بعدما كان تصنيف النسختين الاولى والثانية ضمن دورات الـ"جي 1".

لبنان عاصمة التايكواندو

ويقول رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة"كما يعلم الجميع فبطولة آسيا للرجال والسيدات(حزام اسود) ستقام على صعيد المنتخبات وتنظّم للمرة الأولى في وطن الأرز في تظاهرة رياضية عالمية في لعبة التايكواندو سيشهدها لبنان على مدى اسبوع.ولقد أصرّ الاتحاد اللبناني على اقامة البطولة تحت اشراف الاتحاد الآسيوي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان وكبادرة أمل للشعب اللبناني الذي يعيش تحت وطأة الضغطين الاقتصادي والسياسي .فلبنان سيكون عاصمة التايكواندو في العالم لمدة اسبوع بين 14 و20 حزيران الجاري بمشاركة قارية واسعة من دول القارة الآسيوية وستشارك وفود من نحو 25 دولة على الأقل في بطولة أكبر قارة في العالم .وسيقفل باب المشاركة في البطولة القارية في 5 حزيران الجاري على ان يذيع الاتحاد اسماء الدول المشاركة في البطولة الهامة التي سيشارك فيها اكثر من خمسماية لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود ".

المشاركة اللبنانية

وحول المشاركة اللبنانية اجاب ظريفة،الذي يترأس الاتحاد اللبناني منذ خريف العام 2016،"سيشارك ستة لاعبين وست لاعبات في الكيروغي و15 لاعب ولاعبة في البومسيه .واللاعبون يتدربون تحت اشراف مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب وعدد من المدربين بمعدل خمس مرات اسبوعياً ".وحول التحضيرات الجارية لتنظيم البطولتين قال ظريفة"اللجان العاملة في البطولتين تبدو كخلية نحل وتعمل 18 ساعة في اليوم والتحضيرات على مستوى عالمي. فبطولة آسيا غنية عن التعريف وتضم ابرز الدول في التايكواندو والتنظيم اللبناني على مستوى عال كما لاحظه الاتحادان الدولي والآسيوي خلال "بطولتي بيروت المفتوحتين" عامي 2018 و2019 .ولقد وضعت مديرة الاتحاد جيسيكا شلهوب خطة عمل مفصلة تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولتين ورفعت تقريرها الى اللجنة الادارية للاتحاد التي وزّعت المهام على كافة اللجان العاملة في الاتحاد.والتواصل يومي مع الاتحاد الآسيوي للعبة واجتماعاتنا مفتوحة ".

جمعية عمومية آسيوية

وتابع الدكتور ظريفة قائلاً"سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البطولة وعلى هامشها ستنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي وعلى جدول أعمالها العديد من البنود الهامة ".واشار ظريفة الى أن 45 حكماً ومن بينهم خمسة حكاّم من لبنان سيشاركون في قيادة اللقاءات وعلى رأس الحكام رئيس لجنة حكام آسيا الكوري الجنوبي لي جاي بونغ.وحول حفل الافتتاح اجاب ظريفة"لقد وجهنا الدعوات الى الفاعليات السياسية والعسكرية والرياضية والبلدية والأصدقاء وعائلة لعبة التايكواندو ورجال الصحافة والاعلام الى حضور حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 17 حزيران الجاري في مجمّع نهاد نوفل.ويتضمن الحفل النشيد الوطني اللبناني فكلمة ممثل رئيس الجمهورية وكلمة الاتحاد سألقيها شخصياً ثم عروض قتالية شيّقة ستنال اعجاب الحاضرين. واود ان اشكر ادارة المجمّع على التعاون لاقامة بطولة آسيا و"بطولة بيروت المفتوحة" مع الاشارة الى أن الاتحاد سيتّخذ كافة الاجراءات الصارمة للوقاية من وباء "كورونا" خلال البطولتين المذكورتين ".

وفي الختام ،وجّه ظريفة "الشكر الى راعي البطولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان والى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والى سائر القيادات الأمنية و كل من سيساهم في انجاح الاستحقاقين الهامين مع توجيه الشكر ايضاً الى اللجنة الادارية للاتحاد والى اللجان العاملة والدعم اللامحدود للمنتخب اللبناني وجهازه الفني والشكر ايضاً الى رجال الصحافة والاعلام الذين سيواكبون البطولتين والى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة" .