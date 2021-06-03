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مقررات الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

3
JUNE
2021
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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جلسة عاديّة في منزل رئيسها جورج كوبلي وإتّخذت المقرّرات التالية:
 
 - عقد إتفاق تعاون مع جمعيّة "أوديسيه" المعنيّة بتأمين فرص تدريب للمتخرّجين الجدد والطلاب في مجال التطوّع الرياضي.
 
- - دعوة اللاعبات الفئة العمرية  (19-21 سنة) : ليا عسّاف (الندوة القماطية) – جينيفر خيّاط (شاريتيه دار النور) – كلارا  شلالا (نادي 1875)  - مارغريتا الجلخ (الرياضي بعبدا) – سيفان شكميان (هومنتمن بيروت) – ريم دمج(الرياضي بيروت) واللاعبين غالب فحص (غزير الرياضي) – حسن شبيب (الجنوب تول) –ألكس درزي (هومنتمن بيروت) – محمد منتش (البراعم النبطية) – محمد بديع (اللواء صيدا) – حسين فحص (العهد بيروت) لإجراء تصنيف يوم السبت 12 حزيران الجاري  الساعة السادسة مساء في نادي المون لاسال- عين سعاده لإختيار لاعبين اثنين  ولاعبتين  لمتابعة تمارين المنتخب.
 
 - تسمية اللاعبة الواعدة بيسان شيري (دون 11 سنة) والمصنّفة رقم 7 في التصنيف الدولي لإمكانيّة الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة وذلك بغية تحسين تصنيفها الدولي عن طريق المشاركة بالدورات الخارجيّة.
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