مقررات الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جلسة عاديّة في منزل رئيسها جورج كوبلي وإتّخذت المقرّرات التالية:

- عقد إتفاق تعاون مع جمعيّة "أوديسيه" المعنيّة بتأمين فرص تدريب للمتخرّجين الجدد والطلاب في مجال التطوّع الرياضي.

- - دعوة اللاعبات الفئة العمرية (19-21 سنة) : ليا عسّاف (الندوة القماطية) – جينيفر خيّاط (شاريتيه دار النور) – كلارا شلالا (نادي 1875) - مارغريتا الجلخ (الرياضي بعبدا) – سيفان شكميان (هومنتمن بيروت) – ريم دمج(الرياضي بيروت) واللاعبين غالب فحص (غزير الرياضي) – حسن شبيب (الجنوب تول) –ألكس درزي (هومنتمن بيروت) – محمد منتش (البراعم النبطية) – محمد بديع (اللواء صيدا) – حسين فحص (العهد بيروت) لإجراء تصنيف يوم السبت 12 حزيران الجاري الساعة السادسة مساء في نادي المون لاسال- عين سعاده لإختيار لاعبين اثنين ولاعبتين لمتابعة تمارين المنتخب.

- تسمية اللاعبة الواعدة بيسان شيري (دون 11 سنة) والمصنّفة رقم 7 في التصنيف الدولي لإمكانيّة الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة وذلك بغية تحسين تصنيفها الدولي عن طريق المشاركة بالدورات الخارجيّة.