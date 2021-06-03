تكريم العدائين المشاركين في سباق الألتراماراتون

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كرّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المشاركين في سباق الجري الافتراضي الذي اقيم تحت اشراف الاتحاد الدولي للألتراماراتون لمدة 6 ساعات متواصلة.

وجرى حفل التكريم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت على هامش لقاء العاب القوى الذي نظمه الاتحاد اللبناني.

وتم توزيع شهادات المشاركة على جميع العدائين والكؤوس على الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الأول : وسام يزبك - الايليت : 72.78 كلم

-المركز الثاني : حسين لحاف - الجيش اللبناني: 63.08 كلم

-المركز الثالث : علي عاصي - الايليت : 60.31 كلم

-المركز الرابع : جورج سعدو- الأنطوني: 60.17 كلم

-المركز الخامس : علي قضامي - بلو ستارز: 53.64 كلم