رسميا.. برشلونة يعلن عن ثالث صفقاته بعد أغويريو وغارسيا

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يواصل نادي برشلونة الإسباني إعادة ترتيب أوراقه وفقا لميزانيته المنخفضة، بالاتفاق على إعادة شراء الظهير الأيمن لنادي ريال بيتيس، إيمرسون، الأربعاء.

وقال برشلونة إنه طبق بند الشراء في صفقة إعارة إيمرسون بعد أن سمح له باللعب لنادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني على مدار العامين ونصف الماضيين.

وتعاقد برشلونة مع إيمرسون من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير 2019 مقابل 12 مليون يورو (14.6 مليون دولار)، لكنه أعاره إلى بيتيس على الفور.

ولعب الظهير الأيمن، 22 عاما، أساسيا في صفوف بيتيس، وقدم عشر تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

وساعد فريق المدرب مانويل بيليغريني على احتلال المركز السادس في الدوري، وضمان المشاركة في الدوري الأوروبي.

ولا تزال هناك ثلاث سنوات في عقد ايمرسون مع برشلونة، علما أنه من المحتمل أن يتنافس مع الأميركي سيرغينو ديست، والمخضرم سيرغي روبرتو على اللعب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ويأتي توقيع إيمرسون بعد إعلان برشلونة ضم لاعبي مانشستر سيتي السابقين، سيرخيو أغويرو وإريك غارسيا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقديهما.

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ويسعى رئيس النادي الجديد خوان لابورتا لإضافة موهبة إلى الفريق الذي فاز بكأس الملك هذا الموسم، لكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر.

ويتمثل هدف لابورتا الرئيسي في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار مع الفريق عقب انتهاء عقده بحلول نهاية هذا الشهر.