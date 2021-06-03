الأهلي المصري يكشف أسباب "حريق التتش"

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كشف المتحدث الإعلامي باسم نادي الأهلي المصري، جمال جبر، أسباب اندلاع حريق بالمدرج القديم لملعب مختار التتش، بمقر النادي القاهري.

ويقول جمال جبر لموقع "سكاي نيوز عربية": "مجلس إدارة النادي الأهلي قرر هدم المدرج القديم، وحصل على الموافقات الحكومية لتنفيذ القرار، واتفقنا مع شركة مختصة من أجل إخلاء المدرج من المخلفات القديمة، مثل الكراسي الخشبية وبعض القطع الحديدية".

ويضيف: "صباح اليوم (الأربعاء)، تسبب التيار الكهربائي الخاص بمعدات الشركة، في نشوب حريق بسيط بالمدرج، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه في غضون 10 دقائق".

كما يؤكد المتحدث باسم النادي الأهلي، أنه "لا توجد أي إصابات أو خسائر من أي نوع"، لافتا إلى أن عمال الشركة المسؤولة عن إخلاء المدرج قبل هدمه، عادوا إلى العمل مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر العمل على هدم المدرج القديم في ملعب مختار التتش بالجزيرة، خصوصا أن هذا المدرج آيل للسقوط منذ فترة.