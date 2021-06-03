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الأولى في أفريقيا.. مصر تستضيف بطولة الجمباز الفني الدولية

3
JUNE
2021
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تتواصل الاستعدادات في مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني "رجال وآنسات" والتي تعد الأولى في قارة أفريقيا، وستُقام من 3 إلى 7 يونيو 2021 باستاد القاهرة الدولي.
 
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر، الأربعاء، عن انطلاق البطولة الخميس، وتعهدت بأن تكون استضافة كأس العالم للجمباز الفني على أعلى مستوى في كافة النواحي الفنية والتنظيمية.
 
وأكد مسؤولون وخبراء في القطاع الرياضي أن اختيار الاتحاد الدولي للجمباز الفني لمصر، ثم موافقتها على استضافة البطولة الدولية الأولى في أفريقيا، دليل ثقة جديد في قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من إجراءات استثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
 
وقالت فاتن البطل، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز المصري، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك خطة طوارئ تشارك فيها 4 وزارات هي "الشباب والرياضة والصحة والتنمية المحلية والسياحة" لتنظيم كافة تفاصيل الفعاليات والمباريات.
 
وتابعت عضو اتحاد الجمباز المصري أنه من المقرر أن تكون إقامة بعثة وفود الـ 16 دولة المشاركة في البطولة في فندق واحد بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة، لتكون قريبة من مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
 
ولفتت "البطل" إلى أن فندق إقامة اللاعبين سيتحول إلى "شبه مستشفى طوارئ" مجهز بالاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالات اشتباه في الإصابة بكورونا أو أي أمراض أخرى.
 
فقاعة كاملة ضد كورونا
 
وخصصت وزارة الصحة للبطولة عدة مستشفيات تابعة لها، بعضها للعزل حال الاشتباه بأي إصابات بفيروس كورونا، فضلاً عن وجود عيادات متخصصة ومستشفيات متنقلة بالفنادق المستضيفة للمشاركين.
 
وتضمنت خطة "الصحة المصرية" بشأن بطولة الجمباز الفني تطبيق نظام "الفقاعة الطبية الكاملة" الذي يقضى بعدم اتصال اللاعبين والمنظمين والإداريين المشاركين في البطولة بأي شخص خارج البيئة الآمنة بيولوجيًا، منذ وصول المشاركين إلى مصر حتى آخر يوم للبطولة.
 
ويعد نظام الفقاعة الطبية الكاملة نظاما صارما للغاية، يعتمد على منع الاختلاط خارج المنظومة المحددة سلفاً، بهدف الحد من خطر وباء كورونا.
 
ووفق نظام الفقاعة الطبية الذي طبقته مصر من قبل في بطولة كأس العالم لليد، فإن تحرك المشاركين في البطولة سيكون مقتصرا على أماكن الإقامة وملاعب التدريب والمباريات والأماكن المحدد زيارتها فقط.
 
ويعزز نظام الفقاعة الطبية، تطبيق برتوكول وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مثل إجراء اختبارات طبية دورية والتعقيم المنتظم للملاعب ومقرات الإقامة والتدريب، وتخصيص أطقم طبية في الملاعب والفنادق طوال فترة البطولة.
 
ثقة دولية
 
وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ"سكاى نيوز عربية" إن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في البطولات الرياضية جعلت من مصر مكانا ً فريداً لاستضافة البطولات العالمية بمختلف الألعاب.
 
وأكد ارتور ميكيفيك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز الفني في مؤتمر صحفي في مصر، اليوم، إنه على ثقة بأن استعدادات البطولة في مصر ستكون على أعلى مستوى من بين البطولات التي أقيمت للجمباز الفني.
 
وقالت دوناتيلا ساشي رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للجمباز الفني إن الاتحاد الدولي يخطط لإقامة البطولة في مصر سنوياً .
 
بطولة خامسة خلال 5 أشهر
 
وأكد أيمن بدرة، نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني ستكون البطولة العالمية الخامسة في غضون 5 أشهر فقط التي تستضيفها مصر بعد "مونديال كأس العالم لليد، والرماية والسلاح، والدراجات، الترايثليون".
 
وأضاف "بدرة" في حديث لـ"سكاى نيوز عربية" أن مصر أصبحت دولة رائدة وقادرة بنجاح على استضافة وتأمين الأحداث الرياضية الضخمة في ظل أزمة عالمية بحجم وخطورة وباء كورونا.
 
ولفت المسؤول الرياضي إلى أن مصر تمكنت منذ عام 2014 في إقامة بنية تحتية ومنشآت رياضية عالية المستوى، وهو ما أسهم في حصول مصر على ثقة المؤسسات الرياضية العالمية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية.
 
وأشار "بدرة" إلى أن التحدي الكبير للدولة المصرية، في استضافة مونديال كأس العالم لكرة اليد أثناء ذروة تفشي وباء كورونا، في يناير الماضي، عزز ثقة المؤسسات الرياضية العالمية في مصر وإسناد بطولات ضخمة لها.
 
طموح مصري
 
وقالت فاتن البطل، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز المصري، إن مصر تستهدف الحصول على 6 ميداليات متنوعة في البطولة القادمة.
 
وأضافت "البطل" في حديث لـ"سكاى نيوز عربية" أن اتحاد الجمباز المصري يراهن على اللاعبين "علي زهران وعمر العربي ومحمد عاشور"، في حصد الميداليات المستهدفة، لاسيما بعد التفوق الكبير الذي حققوه منذ أيام في بطولة أفريقيا الأخيرة المؤهلة لمونديال كأس العالم للجمباز، خاصة أمام فريق الجزائر الذي لم تستطع مصر التفوق عليه منذ 12 عاما.
 
وتابعت "البطل أن كل المسابقات ستكون بنظام "فردي أجهزة"، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة، وستحتسب النتائج حسب تفوق كل لاعب على الجهاز الذي يلعب عليه.
 
استعدادات استاد القاهرة
 
وتجري استعدادات مكثفة حاليا في استاد القاهرة الدولي لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بعدما أكدت 16 دولة مشاركتها، بإجمالي 300 لاعب ولاعبة.
 
وشهد وزير الشباب والرياضة المصري، قبل يومين، "بروڤة" افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وشكل الوزير لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون عوائق.
 
كما جرى التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية.
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