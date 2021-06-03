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كريم بنزيمة المتألق.. فرنسا تسحق ويلز بالثلاثة

3
JUNE
2021
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رغم أنه أهدر ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم، لكن كريم بنزيمة قدم، الأربعاء، أداء رائعا مع عودته لصفوف منتخب فرنسا في المباراة الودية أمام ويلز استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
 
وساعد مهاجم ريال مدريد، العائد بعد 5 سنوات لتشكيلة منتخب الديوك، في فوز بطل العالم على ويلز بثلاثة أهداف نظيفة.
 
وساعد بنزيمة زملاءه على التألق أيضا، ليهز كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي الشباك.
 
وشكل منتخب ويلز بعض الخطورة في البداية لكنه تراجع بعد طرد لاعبه نيكو وليامز لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة للمس الكرة في المنطقة بعد محاولة من بنزيمة لكن مهاجم ريال مدريد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 27، وفقا لرويترز.
 
ودشن بنزيمة عودته بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من بول بوغبا بعد أربع دقائق بينما أجبر دانييل جيمس لاعب ويلز الحارس هوغو لوريس على التصدي بشكل رائع لتسديدته.
 
وأنقذ داني وارد حارس ويلز ضربة رأس خطيرة من بوغبا لكن بنزيمة تابع الكرة لتصطدم في يد وليامز.
 
وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد حصل منتخب الديوك على ركلة جزاء، وطرد وليامز، غير أن وارد تصدى لركلة الجزاء التي سددها بنزيمة، لتهدر فرنسا بذلك 5 من آخر 8 ركلات جزاء حصلت عليها.
 
وتألق وارد مجددا ليحرم أنطوان غريزمان من التسجيل لكن الكرة سقطت في طريق مبابي الذي وضعها في الشباك مسجلا هدفه 17 مع منتخب فرنسا في الدقيقة 34.
 
وضاعف غريزمان الغلة بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني بتسديدة رائعة بعد عمل رائع من بنزيمة.
 
 وحصل بنزيمة على فرصة أخرى في الدقيقة 79 لكن محاولته ارتطمت بالقائم قبل أن تصل الكرة إلى ديمبلي الذي سجل هدف فرنسا الثالث.
 
وستلتقي فرنسا مع بلغاريا الثلاثاء المقبل قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا أمام ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا المجر والبرتغال حاملة اللقب، بينما أوقعت القرعة ويلز في المجموعة الأولى مع سويسرا وتركيا وإيطاليا.
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