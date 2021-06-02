living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد انسحاب أوساكا.. البطولات الكبرى تتعهد بـ"تحسينات كبيرة"

2
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعهدت البطولات الأربع الكبرى في التنس الثلاثاء بإجراء "تحسينات كبيرة" لدعم اللاعبين واللاعبات، وذلك غداة انسحاب المصنفة ثانية عالميا اليابانية ناومي أوساكا من بطولة رولان غاروس.
 
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس جيل موريتون أعرب مساء الاثنين عن رغبة البطولات الكبرى في معالجة قضية الصحة الذهنية للاعبين واللاعبات، مشددا بأنه "لطالما كانت سلامة اللاعبين (واللاعبات) أولوية بالنسبة لبطولات الغراند سلام".
 
وفي بيان مشترك الثلاثاء على "تويتر"، قالت بطولات الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون ورولان غاروس وأستراليا المفتوحة إن "رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين (أي تي بي ودبليو تي أيه) والاتحاد الدولي للتنس (أي تي أف) يعتزمون الأخذ في عين الاعتبار الصحة الذهنية والسلامة بشكل أكبر في أعمالنا المستقبلية".
 
وتابع البيان: "معا، سنواصل تحسين تجربة اللاعبين (واللاعبات) في بطولاتنا، بما في ذلك العلاقات الإعلامية... نريد العمل مع اللاعبين (واللاعبات) والبطولات والصحافة ومجتمع كرة المضرب لتحقيق تحسينات كبيرة".
 
وفاجأت أوساكا، وهي واحدة من أكبر الأسماء في الرياضة، عالم التنس عندما انسحبت من البطولة الكبرى بعد تغريمها والتهديد باستبعادها لرفضها حضور مؤتمر صحفي يوم الأحد.
 
وكانت اللاعبة اليابانية الحاصلة على 4 ألقاب كبرى، كشفت عن نواياها في عدم الوفاء بالتزاماتها الإعلامية لحماية صحتها الذهنية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، واستخدمت حسابها على تويتر أمس الإثنين لإعلان انسحابها.
 
ويبدو أن أصداء انسحاب أوساكا والسبب الذي يقف خلف هذا القرار، خفف من وتيرة نبرة منظمي البطولات الكبرى وسط الانتقادات التي طالتهم، وتوجهوا إلى اليابانية الثلاثاء بالقول "بالنيابة عن بطولات الغراند سلام، نود أن نقدم دعمنا لناومي أوساكا، ونحن مستعدون لأي مساعدة تحتاجها، بأي شكل من الأشكال، خلال فترة تواجدها بعيدا عن الملاعب".
 
وتابع البيان "إنها رياضية استثنائية ونتطلع لعودتها في الوقت الذي تراه مناسبا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout