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النرويجي هالاند يتباهى بعضلاته المفتولة

2
JUNE
2021
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تباهى اللاعب النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، بالتحوّل الذي أحدثه في جسده، وذلك بعدما أضاف ما يقارب 8 كيلوغرامات من الكتلة العضلية.
 
ونشر هالاند البالغ من العمر 20 عاما مجموعة من الصور التي أظهرت التغيّر البدني أثناء لعبه لصالح بروسيا دورتموند الألماني.
 
وقال هالاند الذي تمكّن من هزّ الشباك في الدوري الألماني 27 مرة في 27 لقاء: "من ينظر إلى جسدي وساقي، سيدرك كم أصبحت مختلفا الآن. لقد تحولت لرجل حقيقي".
 
وأضاف هالاند الذي انضم لدورتموند في يناير 2020 قادما من ريد بل سالزبورغ النمساوي، في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أصبحت أكثر سرعة، وهو أمر مهم للغاية".
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هالاند استعرض سرعته الفائقة عندما ركض في هجوم مضاد من شتوتغارت بإحدى المباريات بأبريل الماضي، مسجلا 36 كيلومترا في الساعة.
 
وفيما يتعلق بزيادة كتلته العضلية، أوضح هالاند: "رفعت وزني من 86 إلى 94 كيلوغراما، وكانت الزيادة على شكل عضلات، بفضل الاعتناء والحرص على ما أتناوله، ومواصلة التدريبات الرياضية".
 
وزادت وتيرة الحديث عن الصفقة المرتقبة التي سيرحل بموجبها هالاند عن ناديه الألماني، وسط صراع عمالقة أوروبا على ضمه خلال الصيف المقبل.
 
وبعد لقاء ممثلي "الصاروخ الصاعد" مع إدارة برشلونة الإسباني، في أبريل، كشفت محطة "آر إيه سي 1" الإذاعية الكتالونية، أن مينو رايولا وكيل هالاند، ووالده ألف إنج هالاند، طلبا عمولة 40 مليون يورو مقابل إنهاء الصفقة، بواقع 20 مليونا لكل منهما.
 
ويضاف هذا المبلغ إلى "ثمن" هالاند الذي لم تتوصل إليه وسائل الإعلام، فضلا عن 30 مليون يورو راتب اللاعب.
 
ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن هالاند اشترط بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى "كامب نو" الموسم المقبل.
 
يشار إلى أن هالاند على قائمة أولويات خوان لابورتا رئيس برشلونة في موسم الانتقالات المقبل، رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.
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