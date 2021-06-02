النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الثاني للسرعة الأحد

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) السباق الثاني للسرعة(سبيد تيست) الأحد المقبل الواقع فيه 6 حزيران الجاري في رومية برعاية بلدية رومية.ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري .وتتواصل عملية تسجيل المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك.

وحُدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة 4 حزيران الجاري على أن يعلن النادي المنظّم لائحة بأسماء المشاركين في السباق عند الساعة الواحدة من ظهر السبت 5 حزيران الجاري.

وستنطلق أولى الطلعات عند الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد.

وكعادته، سيتّخذ النادي المنظّم كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" خلال السباق.