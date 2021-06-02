العاب قوى: رولان سعادة يحضر "الدوري الماسي" في قطر

A + A -

عاد الى بيروت عضو الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة بعدما حضر "الدوري الماسي" في "ملكة الألعاب" الذي نظّمه الاتحاد القطري على ملعب نادي قطر الرياضي بمشاركة دولية كبيرة .وجاء حضور سعادة للمسابقة الدولية بدعوة من نظيره القطري الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري.

وخلال وجوده في الدوحة ،التقى سعادة رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد وزملاءه في مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية وعلى رأسهم نظيره القطري الدكتور الكواري تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.