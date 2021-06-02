أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد

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أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب "الميرنغي" لفترة ثانية ولمدة ثلاثة أعوام خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلاً وسهلاً بعودتك سيد"، في إشارة منه الى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت في تقرير لها، في يوم وقت سابق الثلاثاء، أن أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي يتصدر حاليا قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد.

على الجانب الآخر، لا يتوقع أن يدرب زين الدين زيدان أي من الأندية الأخرى العملاقة في أوروبا، فجميعها تمسكت بمدربيها أو تعاقدت مع مدربين جدد، إلا في حال قرر زيدان الانتظار إلى صيف 2022 للعمل.

يذكر أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما