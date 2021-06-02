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اعتذار لاعب مصري عن المشاركة بالأولمبياد.. واتحاد اللعبة يرد

2
JUNE
2021
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تفاجأ جمهور الرياضة المصرية بقرار صادم من لاعب منتخب مصر للغطس، يوسف عزت، الذي أعلن، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، عن اعتزاله اللعبة، وعن عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو، قبل أقل من شهرين على انطلاقها.
 
وأوضح عزت أنه لم يخطط لإنهاء مسيرته مبكرا، مؤكدا أن الاتحاد المصري للسباحة، هو الذي دفعه للاعتزال، وأنهم كانوا يعملون ضده وليس معه، مشيرا إلى عدم وجود خطة لتجهيزه للمشاركة في الأولمبياد حتى الآن.
 
وختم اللاعب المصري متوجها بالشكر إلى كل من ساعده ودعمه خلال مسيرته الرياضية، سواء في مصر، أو في جامعة أريزونا الأميركية التي يدرس بها.
 
الاستعداد للأولمبياد
 
وبحسب والد اللاعب المعتزل، عمرو عزت، فإن قرار ابنه يوسف، جاء نتيجة لإحباطه الشديد من عدم تعاون الاتحاد المصري للسباحة معه، خاصة أنه تبقى أقل من شهرين تقريبا على الأولمبياد، ولم يدخل اللاعب في معسكر تدريبي حتى الآن.
 
وأضاف والد اللاعب لموقع "سكاي نيوز عربية": "الاتحاد المصري للعبة كان يملك فرصة لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، لكن هذا لم يحدث، وتواصلنا مع الاتحاد أكثر من مرة، للحديث حول موعد التدريبات التحضيرية للبطولة، حيث طالب الاتحاد اللاعب بالعودة إلى مصر".
 
وأوضح عزت أن اللاعب طلب من الاتحاد أن يكون المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة الأميركية، لصعوبة العودة إلى مصر في الوقت الحالي، وذلك لسببين هما أن اللاعب مرتبط ببرنامج تدريبي مع إحدى الشركات هناك، وذلك بعد ترشيح من جامعة أريزونا التي يدرس بها التسويق وعلوم الإدارة، والسبب الثاني هو موقف اللاعب من التجنيد، إذ يخشى الاضطرار إلى البقاء في مصر، ولا يستطيع العودة مرة أخرى إلى أميركا.
 
وتابع قائلا: "حصل ابني على شهادته الجامعية، وقرر أن يحصل على الماجستير، لكن التكاليف المادية لاستكمال مشواره الدراسي باهظة، حيث وجدنا أن الحصول على رسالة الماجستير من الجامعة، يتكلف تقريبا 50 ألف دولار، فقرر ابني خوض برنامج تدريبي للمساهمة في تلك التكاليف، حيث يحصل على مقابل مادي خلال هذا البرنامج، بالإضافة إلى حصوله على منحة قيمتها 15 ألف دولار من إجمالي المبلغ، وكنت سأحاول سداد بقية المبلغ، لذا لا يستطيع يوسف العودة إلى مصر في الوقت الحالي".
 
وأشار والد اللاعب المعتزل إلى أن يوسف تقدم بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري للعبة، أوضح خلاله اعتذاره عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، الأسبوع الماضي.
 
وختم حديثه قائلا: "حتى الآن، لم يتواصل الاتحاد مع يوسف، بعد قرار الاعتزال، وقبل ذلك عندما أخبر مدربه الدكتور زكريا ضو، بأنه يفكر في الاعتذار عن المشاركة، أخبره ضو أنه في تلك الحالة، سيعلن الاتحاد أنه تم استبعاده".
 
رد الاتحاد
 
من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب مصر للغطس، زكريا ضو، إن ما نشره اللاعب عبر صفحته الرسمية، حول اعتذاره عن المشاركة بالأولمبياد غير صحيح، وأن اللاعب تم استبعاده من المشاركة الأولمبية، بسبب رفضه العودة إلى مصر، إلى جانب سوء المستوى الذي قدمه خلال البطولات العالمية الأخيرة.
 
وبيّن ضو لموقع "سكاي نيوز عربية": "في آخر بطولة عالمية، شارك بها اللاعب باسم المنتخب، حقق المركز الـ45، وهناك بطولة جمهورية الشهر المقبل، أدعو اللاعب للمشاركة بها، لإعادة تقييمه من جديد".
 
كما أوضح المدير الفني لمنتخب الغطس أن اللاعب يرفض العودة إلى مصر بسبب موقفه من التجنيد، وأن الاتحاد لا يمكنه المشاركة في تهربه من أداء واجب وطني هام مثل هذا.
 
واسترسل قائلا: "مع ذلك، يمكن للاتحاد مناقشة هذا الأمر مع الجهات المسؤولة، في حالة عودة اللاعب إلى مصر، وإذا قدم مستوى جيدا خلال بطولة الجمهورية، يمكننا إعادة تقييمه".
 
وكشف عن توجيه الاتحاد أكثر من إنذار إلى اللاعب بعد نتائجه السيئة في البطولات الدولية الأخيرة، موضحا أن بعثة المنتخب يجب أن تتحرك من مصر إلى طوكيو، فكيف يمكن أن يشارك لاعب بالأولمبياد وهو يرفض العودة إلى مصر خوفا من التجنيد، إلى جانب مستواه الفني السيء.
 
وردا على اتهام الاتحاد بعدم وجود خطة لتجهيز اللاعبين، قال ضو إن المشاركة في البطولات العالمية، إلى جانب المعسكرات التدريبية الحالية والمقبلة، توضح أن هناك خطة يعمل الجهاز الفني للمنتخب على تنفيذها، وبالطبع كان للاتحاد المصري للعبة دور في ذلك.
 
وفي ختام تصريحاته، أشار ضو إلى أن اللاعب أعلن اعتذاره عن المشاركة بالأولمبياد، ردا على قرار استبعاده.
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