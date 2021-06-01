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أغويرو ينضم رسميا إلى برشلونة.. تعرف على تفاصيل العقد

1
JUNE
2021
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أعلن نادي برشلونة، الاثنين، بشكل رسمي التعاقد مع سيرجيو أغويرو لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما وقع عقدا مدته عامان حتى 2023، مبرزة أن الصفقة تتضمن شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.
 
وسافر أغويرو إلى برشلونة بعد هزيمة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، حيث خضع للفحوص الطبية صباح الاثنين قبل توقيع عقده بشكل رسمي مع برشلونة.
 
ومباشرة بعد توقيع العقد، عبر النجم الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال إلى ما وصفه بـ"أفضل فريق في العالم".
 
وقال أغويرو: "كلنا نعرف ذلك، برشلونة أفضل فريق في العالم.. لقد كان قرارا جيدا بالانضمام إليه ومساعدته على تحقيق الإنجازات".
 
وأضاف: "إنها خطوة جديدة وأنا سعيد جدا.. آمل أن أتمكن من المساهمة كثيرا مع النادي".
 
وتابع: "أول شيء حاليا هو محاولة اللعب ومساعدة الفريق بقدر ما أستطيع. نحن فريق، وسأبذل قصارى جهدي. آمل أن نتمكن من الوصول إلى نهاية الموسم والتنافس على الألقاب المهمة".
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