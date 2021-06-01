لجنة ادارية لنادي "ليدرز" ميشال بو عبدو رئيسا وداني شقير نائبه

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انتُخبت لجنة ادارية لنادي"ليدرز" (ضبية) بالتزكية ،خلال الجمعية العمومية التي انعقدت، ولولاية اربع سنوات تنتهي في 13 ايار 2025.وعقد الأعضاء الفائزون بالتزكية جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي: ميشال سليمان بو عبدو (رئيساً)،داني سمير شقير (نائباً للرئيس)،رانيا ادمون الهاشم (أمينة للسر)، نبيل سليمان بو عبدو (اميناً للصندوق)، انطوان ايوب عقل وكلار ادمون الهاشم وألكسي فوزي حداد (اعضاء مستشارين).

ووقّع مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي على الافادة الادارية المتعلقة باللجنة الادارية الجديدة للنادي.